Ocak'ta maaşı yükselen, Temmuz'da bir zam daha alan emeklilere, ekstra bir artış daha gündemde. Emekliler, her ay maaşlarla birlikte verilen ek ödemenin artırılmasını istiyor. Emeklilerin; yılda 2 kez ikramiye, 3 yılda bir banka promosyonu ve her ay ek ödemeyle kazancı artıyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olurken; emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirtiyor, yükseltilmesini istiyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.
EMEKLİLERE 602 LİRA ÖDEME VAR MI? NASIL DEĞİŞECEK?
Halen maaşı bin 369 lira 96 kuruşun altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Eğer talep hayata geçerse, tüm emeklilere her ay net maaşlarının yüzde 10'u kadar ek ödeme verilecek. Ek ödeme oranı ikiye katlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük ek ödeme 59,94 liradan 119,88, en yüksek ek ödeme de 241,15 liradan 602,87 liraya yükselecek. Maaşı bin 500 lira olana 60 lira yerine 150, 2 bin lira olana 80 lira yerine 200, 3 bin lira olana 120 lira yerine 300 lira ek ödeme verilecek.
EN YÜKSEK 637 TL
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye, 255 lira yerine 510 lira ya da 637 lira ek ödeme verilecek.
TÜED'DEN CUMHURBAŞKANI'NA MEKTUP
TÜED, Covid-19 salgınına karşı yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyetten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdi.
Dernek Başkanı Kazım Ergün ve Genel Sekreter Gazi Aykırı imzasıyla gönderilen mektupta, "Toplumun yaşam tecrübesi en yüksek topluluğu olan biz emekliler, sürdürülen mücadele içerisindeki gayretleri takdir etmekteyiz. Bu küresel sıkıntıyı atlatıp evlatlarımıza kavuşacağımız günleri özlemle beklemekteyiz. Bu bekleyişimizde samimi gayretlerinizle sürdürdüğünüz mücadeleyle bizlere umut olduğunuz için başta zatıalinize ve şahsınızda bütün kamu görevlilerimize minnetimizi ve dualarımızı yolluyoruz" denildi.
EMEKLİ EK ÖDEME NEDİR?
5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.
EK ÖDEME ALAN EMEKLİ GRUPLARI
5454 sayılı Kanunla ek ödeme kapsamına alınanlar açıklanmıştır. Bu kanun kapsamından primli, primsiz ödemeler statüsünden aylık, gelir alanlar da yararlanmaktadır.
5510 sayılı Kanun statüsünden olanlar;
– Emekli Sandığı(4/c),
– Sosyal Sigortalar Kurumu(4/a),
– Bağ-Kur (4/b) aylık ya da gelir alanlar yararlanmaktadır.
Kanun numarasına göre aylık ve gelir bağlananlar da aşağıda belirtilmiştir;
– 08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,
– 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu,
– 24.02.1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun,
– 02.09.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu,
– 01.07.1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
– 03.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
– 23.04.1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
– 18.12.1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
– 11.10.1983 tarihli ve 2913 sayılı Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
– 28.05.1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun,
– 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümlerine göre aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile özel kanunları uyarınca vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmış bulunanlara, harp malûllüğü zammı ve tazminatlar dahil aylık veya gelir olarak her ay ödenecek tutarlara göre ayrıca ek ödeme yapılır.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılmakta olan;
a) Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım,
b) Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım,
c) Şartlı eğitim ve sağlık yardımı,
d) Okul öncesi eğitime katılan öğrencilere sağlanan yardımlar,
e) Şartlı çocuk sağlık yardımı,
f) Şartlı gebelik yardımı,
g) Şartlı doğum takip ödemesi,
h) Şartlı lohusalık takip ödemesi gibi Hazine tarafından destekli sosyal yardım ödemeleri ek ödeme kapsamına alınmamıştır.
EMEKLİ EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR?
2006 yılında vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Emekli maaşının yüzde 4'ü, ek ödeme olarak tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Yüzde 4'lük ek ödeme emekliden emekliye değişmiyor. Ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlara zam gelmekte, zamlarla birlikte alınacak ek ödeme tutarı da artıyor.