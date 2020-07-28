Güncel döviz kurlarıyla ilgili son gelişmeleri yakından takip edenler özellikle dolar ve euro alış satış fiyatlarını sorguluyor. Dün akşam saatlerine kadar 6,84-6,86 bandında işlem gören dolar/TL, akşam piyasaların sığ olduğu zaman diliminde, düşük işlem hacmiyle 6,9620'yi görse de aynı hızla düşüşe geçerek günü yüzde 0,2 artışla 6,8620'den tamamladı. Peki, 28 Temmuz dolar ve euro alış satış fiyatları ne kadar oldu? Dolar kaç TL? İşte 28 Temmuz canlı döviz kurları...
DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 431 BİN 700 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 431 bin 700 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 425 bin lira, en yüksek 434 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,26 artışla 431 bin 700 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 136 milyon 361 bin 312,23 lira, işlem miktarı ise 5.100,73 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 179 milyon 495 bin 775,74 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ASYA BORSALARI JAPONYA HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.
ABD'de Cumhuriyetçi senatörlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi teklifini ABD Senatosu'na sunması ve Kovid-19 aşısı ile ilgili gelişmeler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde pay piyasalarını destekliyor.
Asya tarafında da pay piyasalarının çoğunluğunun yükseliş eğiliminde olduğu görülüyor.
Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa doğru yüzde 0,1 artarak 3.212 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 azalarak günü 22.657 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazanarak 105,6 seviyelerinde dengelendi.
Güney Kore'de Kospi endeksi, yüzde 1,8 kazançla 2.257 puandan kapandı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 artarak 38.263 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükselerek 24.681 puanda seyrediyor.
KÜRESEL PİYASALAR FED ÖNCESİ POZİTİF SEYREDİYOR
Küresel piyasalar, bugün başlayacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesinde pozitif bir seyir izliyor.
ABD'de Cumhuriyetçi senatörlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi teklifini ABD Senatosu'na sunması ve Kovid-19 aşısı ile ilgili gelişmeler, yarın açıklanacak Fed'in faiz kararı öncesinde pay piyasalarını destekliyor.
ABD'de teşvik paketinin yasalaşması halinde önceki teşvik paketinde olduğu gibi Amerikan vatandaşlarına 1200 dolarlık doğrudan ödeme yapılması öngörülüyor.
Söz konusu teklifte, küçük işletmelere yönelik Maaş Koruma Programı için 190 milyar dolar, mevsimsel ya da düşük gelirli alanlarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik de 100 milyar dolarlık kaynak ayrılması hedefleniyor.
Senatoda görüşmelerin ardından oylanacak teklif yeterli çoğunluğun onayını alması durumunda Temsilciler Meclisi'ne sunulacak. Teklif, Temsilciler Meclisi'nde de kabul edilirse, yasalaşması için Başkan Donald Trump'ın onayına gönderilecek.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın ardından, Kovid-19'a karşı ikinci bir aşı adayının daha birkaç gün içinde son aşamaya geçeceğini duyurdu.
Bu gelişmeler ve açıklanan dayanıklı mal siparişlerinin haziranda beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi sonrası dün New York borsası, Amazon, Alphabet ve Apple başta olmak üzere teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseldi. Dow Jones endeksi yüzde 0,43, S&P 500 endeksi yüzde 0,74 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,67 değer kazandı.
Avrupa tarafında, dün ABD borsalarındaki alımların güçlenmesi öncesinde kapanan pay piyasalarında sınırlı düşüşler görüldü. Dün Almanya'da DAX endeksi yatay seyrederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.
Avro/dolar paritesi ise, dün 1,1781 ile Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası bugün Asya piyasalarında 1,1730'a geriledi.