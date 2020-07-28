Güncel döviz kurlarıyla ilgili son gelişmeleri yakından takip edenler özellikle dolar ve euro alış satış fiyatlarını sorguluyor. Dün akşam saatlerine kadar 6,84-6,86 bandında işlem gören dolar/TL, akşam piyasaların sığ olduğu zaman diliminde, düşük işlem hacmiyle 6,9620'yi görse de aynı hızla düşüşe geçerek günü yüzde 0,2 artışla 6,8620'den tamamladı. Peki, 28 Temmuz dolar ve euro alış satış fiyatları ne kadar oldu? Dolar kaç TL? İşte 28 Temmuz canlı döviz kurları...

DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?