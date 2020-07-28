





Garanti BBVA Yatırım Araştırma ve Danışmanlığı Koordinatörü Tufan Cömert, Para dergisine verdiği demeçte, hisse senedine yatırım yapmak isteyenlere şunları önerdi:



Ne kadar yatırım yapılacağı, kuşkusuz yatırımcıların portföy büyüklüğü ve risk algılamasıyla belirlenmesi gereken bir oran. Yatırımcıların vade tercihi de portföy dağılımında önemli olmalı. Örneğin; uzun vadeli bir yatırım yapmak isteyen, günlük ya da dönemsel dalgalanmalardan etkilenmeyecek bir yatırımcı, portföyünün en az yarısını hisse piyasasında değerlendirebilir. Kısa vadeli düşünen yatırımcılar ise getiri tercihlerine göre bu kararı vermeli.