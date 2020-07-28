Borsa İstanbul'da dün endekslerden iki sıfır atıldı. 23 yıl sonra bir ilk yaşanırken, 100 bin puanla ifade edilen endeks değerleri bin puanlık değerler olarak ifade edilmeye başladı. Böylece endeksler daha sade hale gelip, yerli ve yabancı yatırımcıya da kolaylık sağlanırken, uzmanlar borsaya giriş yapmak isteyenlere önerilerde bulundu.
Garanti BBVA Yatırım Araştırma ve Danışmanlığı Koordinatörü Tufan Cömert, Para dergisine verdiği demeçte, hisse senedine yatırım yapmak isteyenlere şunları önerdi:
Ne kadar yatırım yapılacağı, kuşkusuz yatırımcıların portföy büyüklüğü ve risk algılamasıyla belirlenmesi gereken bir oran. Yatırımcıların vade tercihi de portföy dağılımında önemli olmalı. Örneğin; uzun vadeli bir yatırım yapmak isteyen, günlük ya da dönemsel dalgalanmalardan etkilenmeyecek bir yatırımcı, portföyünün en az yarısını hisse piyasasında değerlendirebilir. Kısa vadeli düşünen yatırımcılar ise getiri tercihlerine göre bu kararı vermeli.
İzlenmesi gereken yol, önce mevcut beklentiler ışığında hangi sektörlerin öne çıkacağını belirlemek, sonrasında ise bu sektörlerde fark yaratacak şirket hisselerine yatırım yapmaktır.
Piyasalarda ekonomik gelişmelerin yanı sıra küresel konjonktür ve kanuni düzenlemeler de zaman zaman ani yön değişikliklerine yol açıyor. Bu gelişmelere bakarak portföy dağılımı ve sektör-şirket seçimleri güncellenmeli. Araştırma ekiplerinin sık sık yayınladıkları 'hisse model portföylerin' bu mantıkla yönetildiğini, yatırımcıların bu model portföyleri takip etmesinin faydalı olacağını belirtmek isterim.
BIST 100 Endeksi, dün, 1.203,42 puana kadar yükselerek 19 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Endeks, kapanışı ise yüzde 0.31 değer kazancıyla 1.195,67 puandan yaptı.