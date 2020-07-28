Kurban bayramına az bir süre kala kredi mijdeleri gelmeye devam ediyor. Vakıfbank kurumsal internet sitesi üzerinde yer alan kampanyalar bölümünden duyurduğu bayram kredisi fırsatıyla nakit ihtiyacı olan müşterilerine özel bir kampanya sunuyor. Bankanın sunduğu bu kampanya detayları ise sizlerle. VakıfBank Bayram Kredisi aylık faiz oranı kişinin KKB (Kredi Kayıt Bürosu) ödeme performans notuna göre değişiklik gösterebiliyor. Vakıfbank'tan bayram kredisi kullanacak olan müşteriler geri ödemelerini yüzde 0.98 faiz oranıyla yapacaklar. Banka bayram kredisi kampanyası ise müşterilerin en az 3.000 TL en fazla ise 125 bin TL'ye kadar kredi kullanabileceklerini duyurdu.
VAKIFBANK BAYRAM KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
VakıfBank, düşük faizli 3 ay ödemesiz bayram kredisi başvurularını şubelerden, web yani resmi internet sitesi üzerinde ve SMS ile topluyor. Sms ile Kredi Başvurusu Yapmak İçin aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. Kimlik No., Aylık Gelirinizi yazıp 5724'e SMS göndermeniz gerekiyor.
VAKIFBANK'TAN BAYRAM KREDİSİ 3 AY ERTELEME İMKANIYLA
Vakıfbank tarafından sağlanan bayram kredisi imkanında en dikkat çeken detay ödeme seçenekleri. Banka müşterilerine sağladığı kredi kampanyasında 3 ay ödeme erteleme ve 60 ay vade sunuyor. Bunun yanında müşteriler geri ödemelerini bazı seçeneklere göre yapabiliyorlar. Bu kapsamda müşterilerin ödeme planlarına göre sunulan bu seçenekler ise; Aylık eşit taksitli, Artan taksitli Azalan taksitli 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, Son taksit balon ödemeli, Değişken taksitli olarak açıklandı.
VAKIFBANK BAYRAM KREDİSİ ÖDEME SEÇENEKLERİ
VakıfBank yeni Bayram Kredisi paketine özel müşterilerine 7 farklı geri ödeme planı seçeneği sunuyor. İşte ödeme planları;
- Aylık eşit taksitli,
- Artan taksitli
- Azalan taksitli
- 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,
- 3 ayda bir eşit taksitli,
- Son taksit balon ödemeli,
- Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.
VAKIFBANK BAYRAM KREDİSİ FAİZ ORANLARI!
VakıfBank Bayram Kredisi aylık faiz oranı kişinin KKB (Kredi Kayıt Bürosu) ödeme performans notuna göre değişiklik gösterebiliyor. Oranlar aşağıdaki tabloda yer aldığı gibi.
Bireysel İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Bankaların sizden talep ettikleri belirli şartları karşıladığınız sürece arzu ettiğiniz her şekilde bankalara ulaşarak kredi talebinde bulunabilirsiniz. Bir banka şubesine gitmeyi tercih edebilir ya da internet bankacılığı ve telefon kullanarak bireyse kredi başvurusu yapabilirsiniz.
İnternet bankacılığı veya telefon aracılığı ile yapacağınız başvurular sayesinde maliyetten ve zamandan tasarruf edebilir, olumlu sonuçlandığı takdirde kredinize hemen kavuşabilirsiniz. Ancak bu kredileri alabilmeniz için BDDK yasal yükümlülüklerinde ve bankanın kendi belirlediği politikalarında yer alan bazı şartları sağlamanız gerekiyor. Eğer bu şartlara uygunluk göstermiyorsanız kredi almanız zor olacaktır.
Bireysel İhtiyaç Kredisi Kullanmak için Şartlar Nelerdir?
1. 18 Yaş Üstü Olmak
BDDK'nin ve her bir bankanın kendine göre belirlediği politikalar farklılık gösterir ancak bilinen belli başlı şartlar arasında en önemli husus 18 yaş ve üstü bir birey olmanız gerektiğidir. Kısacası ülkemiz kanunlarına göre reşit olmak zorundasınız. Eğer 18 yaşın altındaysanız, hiçbir krediye başvuruda bulunamazsınız. Buna benzer olarak belirli bir yasal hükümlülük olmasa da bankalar, 70 yaş ve üstü kişiler için kredi vermekten kaçınır. Bunun sebebi ise ölüm riskine karşılık bankaların bu riski alarak, alacakları ödemeler açısından sıkıntı yaşamak istememeleridir.
2. Kredi Skoru
Bireysel ihtiyaç kredisi için en gerekli şartlardan biri de yeterli seviyede kredi skoruna sahip olmanızdır. Bu şart, bankaların kredi verebilmelerinde göz önünde bulundurdukları en önemli şart özelliğini taşır. Kredi skorunuz sizin finansal geçmişinizi temsil ettiği için bankalar buna son derece önem verir. Bu yüzden kredi çekerken bu skor hakkındaki yeterli bilgiye sahip olmanız faydanıza olacaktır. Banka kredi notu neyi ifade eder, nasıl ve neye göre ölçütlendirilir gibi bilgilere hakim olmanız, kredi çekebilmenizde atacağınız adımlardan biri olmalıdır.
3. Gelir Beyanı
Kredi notu kadar önem taşıyan bir diğer şart ise gelirinizi beyan eden belge ve belli bir süre kesinti olmaksızın bu belgeye sahip olmanızdır. Düzenli maaş aldığınız bir yerde en az 4 ay çalışmanız gerekmektedir. Bu süre bankadan bankaya farklılıklar gösterir ancak temelde belirtilen süre bu şekildedir. Bir diğer önem arz eden şart ise ayrıntılı bir maaş belgesi ve sigorta dökümüdür.
Şunu belirtmekte fayda var; şartlar bu şekilde olsa da hepsini taşıyor olsanız dahi kredi başvurunuz kabul görecek demek yanlış olur. Arka planda başvurunuzun reddedilmesine neden olabilecek birçok sebep olabilir. Bu nedenle kredi başvurunuzda bankanın sizden ne istediğini ve politikalarını iyice kavramanız ve bu yolda ilerlemeniz gerekmektedir.
Bireysel İhtiyaç Kredisi Kullanırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?
Başvurduğunuz krediyi kullanırken dikkat etmeniz gereken etkenlerden biri faiz oranları olacaktır. Faiz oranları bankadan bankaya farklılıklar gösterir, sizin de yapmanız gereken şey oranları etraflıca inceleyip kendine uygun olanı tercih etmeniz olacaktır. Fain oranları, kredisini kullandığınız bankanın yaptığı masrafların toplamıdır. Sizden de bu masrafları karşılamanız beklenir. Daha az bir masraf ödemek istiyorsanız, sizin için en düşük faiz oranına sahip bankayı tercih etmelisiniz. Buna ek olarak birçok farklı masraflar da karşınıza çıkabilir. Bunları da göz önüne alarak size uygun bankayı tercih etmenizde fayda olacaktır.