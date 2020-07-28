Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.07.2020 18:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.07.2020 18:54
    ABONE OL

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,59 değer kaybıyla günü 1.152,70 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Klimasan Klima 16,10 17,63 -8,68
    Gözde Girişim 5,47 5,95 -8,07
    Anadolu Grubu Holding 19,46 21,10 -7,77
    Global Yatırım Holding 4,55 4,93 -7,71
    Bursa Çimento 5,90 6,39 -7,67
    Şekerbank 1,48 1,60 -7,50
    Netaş Telekomünikasyon 16,73 18,07 -7,42
    Odaş Elektrik 2,52 2,72 -7,35
    Zorlu Enerji 2,42 2,61 -7,28
    Bagfaş 17,41 18,67 -6,75
    Logo Yazılım 88,05 94,20 -6,53
    Albaraka Türk 1,61 1,72 -6,40
    Gübre Fabrikaları 28,78 30,74 -6,38
    Halk GMYO 2,36 2,52 -6,35
    İpek Doğal Enerji 13,53 14,41 -6,11
    Vakıflar Bankası 4,51 4,80 -6,04
    Trakya Cam 3,98 4,23 -5,91
    İş Finansal Kiralama 3,99 4,24 -5,90
    Kerevitaş Gıda 5,36 5,69 -5,80
    TAV Havalimanları 17,00 18,04 -5,76

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 28 Temmuz BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri