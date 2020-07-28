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    • Ekonomi
    • 28.07.2020 22:52
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    • 28.07.2020 22:52
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    29 Temmuz Çarşamba aktüel kataloğu! Bu hafta cuma günü yerine yarın satışa sunulacak

    29 Temmuz Çarşamba aktüel kataloğu ürünleri merak ediliyor. Bilindiği üzere her hafta salı ve cuma günleri aktüel ürünlerini indirimli olarak satış sunan firma bu hafta cuma günü Kurban Bayramı'nın 1. gününe denk geldiği için ürünleri cuma günü yerine yarın satışa sunacak. Kataloğda Dijitsu 65'' Ultra HD Smart Led TV, Taşınabilir Mikrofonlu Bluetooth Hoparlör, Nostaljik Radyo Büyük Boy, Free Sound Bluetooth Kulaklık ürünleri ön plana çıktı.

    BİM 29 Temmuz Çarşamba aktüel kataloğu!

    BİM 29 Temmuz Çarşamba aktüel kataloğu ürünleri, yarın gün içerisinde marketlere gidip alışveriş yapacak olan tarafından merakla sorgulanıyor. BİM'de bu hafta ürünler cuma günü yerine çarşamba günü satışa sunulacak. Bu hafta satışa sunulacak ürünler arasında Dijitsu 65'' Ultra HD Smart Led TV, Taşınabilir Mikrofonlu Bluetooth Hoparlör, Nostaljik Radyo Büyük Boy, Free Sound Bluetooth Kulaklık ürünleri indirimleriyle dikkat çekiyor.

    BİM 29 TEMMUZ ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

    Dijitsu 65'' Ultra HD Smart Led TV

    • 2x8 watt ses çıkışı gücü
    • İşlemci media tek A53 4 çekirdek
    • 3840 x 2160
    • Contrast: 5000/1
    • 178 derece geniş görüş açısı
    • Ram 1.5 GB Rom 8 GB
    • Wi-Fi
    • USB
    • 3x HDMI
    • Smart TV Android 9.0
    • Netflix, YouTube, PrimeVideo, Blu TV, PuhuTV, Live TV, Google Play

    Taşınabilir Mikrofonlu Bluetooth Hoparlör

    • 10 W ses gücü ile toplantı, davet ve dış ortam kullanımına oldukça uygundur

    Paşabahçe 12 Parça Çay Takımı

    • Şık dalgalı tabak

    Rakle

    6'lı Desenli Limonata Bardağı

    Naturalove
    Kepçe Altlığı
    • Mermer desenli seramik ürün

    Volta Katlanabilir Elektrikli Alüminyum Kick Scooter

    • 25 km/ h maximum hız
    • 180 WH yüksek kalite li-on batarya

    Casilda Home
    Tek Kişilik Fitted Penye Çarşaf
    • %100 pamuk
    • 100x200 cm

    Paşabahçe
    12 Parça Fincan Takımı

    24'lü Dikiş Seti
    • 24 farklı renkte iplik- 3 dikiş iğnesi – 1 adet yüksük

    Corby Drones Smart Drone
    • Kamera Çözünürlüğü: HD 720P
    • 360° otomatik takla atma özelliği

    Melamin Kare Çerezlik
    Haberler Ekonomi BİM 29 Temmuz Çarşamba aktüel kataloğu! Bu hafta cuma günü yerine yarın satışa sunulacak
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