BİM 29 Temmuz Çarşamba aktüel kataloğu ürünleri, yarın gün içerisinde marketlere gidip alışveriş yapacak olan tarafından merakla sorgulanıyor. BİM'de bu hafta ürünler cuma günü yerine çarşamba günü satışa sunulacak. Bu hafta satışa sunulacak ürünler arasında Dijitsu 65'' Ultra HD Smart Led TV, Taşınabilir Mikrofonlu Bluetooth Hoparlör, Nostaljik Radyo Büyük Boy, Free Sound Bluetooth Kulaklık ürünleri indirimleriyle dikkat çekiyor.

BİM 29 TEMMUZ ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

Dijitsu 65'' Ultra HD Smart Led TV

• 2x8 watt ses çıkışı gücü

• İşlemci media tek A53 4 çekirdek

• 3840 x 2160

• Contrast: 5000/1

• 178 derece geniş görüş açısı

• Ram 1.5 GB Rom 8 GB

• Wi-Fi

• USB

• 3x HDMI

• Smart TV Android 9.0

• Netflix, YouTube, PrimeVideo, Blu TV, PuhuTV, Live TV, Google Play

Taşınabilir Mikrofonlu Bluetooth Hoparlör

• 10 W ses gücü ile toplantı, davet ve dış ortam kullanımına oldukça uygundur