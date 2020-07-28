BİM 29 Temmuz Çarşamba aktüel kataloğu ürünleri, yarın gün içerisinde marketlere gidip alışveriş yapacak olan tarafından merakla sorgulanıyor. BİM'de bu hafta ürünler cuma günü yerine çarşamba günü satışa sunulacak. Bu hafta satışa sunulacak ürünler arasında Dijitsu 65'' Ultra HD Smart Led TV, Taşınabilir Mikrofonlu Bluetooth Hoparlör, Nostaljik Radyo Büyük Boy, Free Sound Bluetooth Kulaklık ürünleri indirimleriyle dikkat çekiyor.
BİM 29 TEMMUZ ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU
Dijitsu 65'' Ultra HD Smart Led TV
• 2x8 watt ses çıkışı gücü
• İşlemci media tek A53 4 çekirdek
• 3840 x 2160
• Contrast: 5000/1
• 178 derece geniş görüş açısı
• Ram 1.5 GB Rom 8 GB
• Wi-Fi
• USB
• 3x HDMI
• Smart TV Android 9.0
• Netflix, YouTube, PrimeVideo, Blu TV, PuhuTV, Live TV, Google Play
Taşınabilir Mikrofonlu Bluetooth Hoparlör
• 10 W ses gücü ile toplantı, davet ve dış ortam kullanımına oldukça uygundur
Paşabahçe 12 Parça Çay Takımı
• Şık dalgalı tabak
Rakle
6'lı Desenli Limonata Bardağı
Naturalove
Kepçe Altlığı
• Mermer desenli seramik ürün
Volta Katlanabilir Elektrikli Alüminyum Kick Scooter
• 25 km/ h maximum hız
• 180 WH yüksek kalite li-on batarya
Casilda Home
Tek Kişilik Fitted Penye Çarşaf
• %100 pamuk
• 100x200 cm
Paşabahçe
12 Parça Fincan Takımı
24'lü Dikiş Seti
• 24 farklı renkte iplik- 3 dikiş iğnesi – 1 adet yüksük
Corby Drones Smart Drone
• Kamera Çözünürlüğü: HD 720P
• 360° otomatik takla atma özelliği
Melamin Kare Çerezlik