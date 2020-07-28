Üniversite öğrencileri Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde ödenip ödenmeyeceğini merak ediyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası müjdeli haberi duyurmuştu. Bakan Kasapoğlu ise ödemelerin takvimini açıkladı. Peki, KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? KYK burs ve krediler bayramdan önce hesaplara yatırılacak mı? İşte soruların yanıtları
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
2020 Ağustos ayına ilişkin KYK burs ve kredi ödeme takvimi şu şekildedir;
TC Kimlik numarasının sonu ''0'' ve ''2'' olanlar 28 Temmuz, ''4'' ve ''6'' olanlar 29 Temmuz, ''8''olanlar ise 30 Temmuz'da ödemelerini alabilecekler.
Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı öncesi yatırılacağı müjdesini verdiği yükseköğrenim burs ve kredi ödemelerinin 28 Temmuz tarihi itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını belirten Bakan Kasapoğlu, 28 Temmuz'da başlayan ödemelerin 30 Temmuz'da tamamlanacağını kaydetti.
BURS VE KREDİ ÖDEMESİ BAYRAMDAN ÖNCE YATIRILACAK MI?
Başkan Erdoğan açıklamasında "Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerini tamamlayacağız. 1 milyon 55 bin öğrencimize 603 milyon liranın üstünde ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.
KYK BURS VE KREDİSİ MİKTARI NE KADAR?
2020 yılında burs/kredi miktarı 500 liradan 550 liraya yükseldi. Burs/kredi miktarı lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.100 lira, doktora öğrencilerine ise 1.650 lira olarak ödeniyor.
ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?
Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.
BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER
Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
* Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
* Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
* Yabancı uyruklu öğrenciler,
* Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
* Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
* Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
* Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
* Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,
burstan yararlanamazlar.