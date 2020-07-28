Üniversite öğrencileri Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde ödenip ödenmeyeceğini merak ediyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası müjdeli haberi duyurmuştu. Bakan Kasapoğlu ise ödemelerin takvimini açıkladı. Peki, KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? KYK burs ve krediler bayramdan önce hesaplara yatırılacak mı? İşte soruların yanıtları

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

2020 Ağustos ayına ilişkin KYK burs ve kredi ödeme takvimi şu şekildedir;

TC Kimlik numarasının sonu ''0'' ve ''2'' olanlar 28 Temmuz, ''4'' ve ''6'' olanlar 29 Temmuz, ''8''olanlar ise 30 Temmuz'da ödemelerini alabilecekler.

Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı öncesi yatırılacağı müjdesini verdiği yükseköğrenim burs ve kredi ödemelerinin 28 Temmuz tarihi itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını belirten Bakan Kasapoğlu, 28 Temmuz'da başlayan ödemelerin 30 Temmuz'da tamamlanacağını kaydetti.