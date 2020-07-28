BİM 28 Temmuz aktüel kataloğu ürünlerinin fiyat listesi belli oldu. Bugün raflarda yer alan ürünler yoğun talep gördü. Firmanın internet sitesinde yayınlanan kataloğla beraber yeni indirimli ürünler belli oldu. Listede özellikle Bulaşık Makinesi Tableti 64 adet, Desto Premium Sıvı Bulaşık Deterjanı, Uni Baby Yumuşatıcı ve Bulut Konsantre Yumuşatıcı Çiçek Serisi dikkat çekiyor. Marketlerdeki fırsatları kaçırmak istemeyenler bu kapsamda BİM 28 Temmuz aktüel kataloğundaki diğer ürünleri merak ediyor.
BİM 28 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU
Bulaşık Makinesi Tableti
• 64 adet
Desto Premium Sıvı Bulaşık Deterjanı
• 650 ml
Uni Baby 56'lı Islak Mendil
• Rafadan Tayfa Serisi
Koroplast 12'li Çift Kilitli Poşet
Işıl Katı Sabun
• Lavanta
• 5x75 g
Parex 4'lü Magic Max Temizlik Bezi
Banat Diş Fırçası
• Nico-Tea tekli
Green World
Yer Yüzey Dezenfektanı
• 400 ml
Deep Fresh
15'li Antibakteriyel Islak Cep Mendili
Naturalove
Mini Boy Tüy Toplayıcı
• 2 yedekli
Space Mask
Yıkanabilir Desenli Kadın-Erkek Maske
• Tekli olarak paketlenmiş şekildedir