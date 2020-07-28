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    • 28.07.2020 19:20
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    ürünleri satışa sunuldu! İşte 'de haftanın fırsatları

    28 Temmuz Salı aktüel kataloğuyla bugün onlarca indirimli ürün satışa sunuldu. Birbirinden farklı indirimlerle göze çarpan kataloğda özellikle temizlik ürünlerindeki çeşitlilik dikkat çekiyor. Gün içerisinde marketlere alışveriş yapmaya gidecek olanlar kataloğlardaki fırsatları öğrenip değerlendirmek istiyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi indirimli ürünler var? İşte BİM 28 Temmuz Salı aktüel kataloğu ürünleri...

    BİM 28 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri satışa sunuldu!

    BİM 28 Temmuz aktüel kataloğu ürünlerinin fiyat listesi belli oldu. Bugün raflarda yer alan ürünler yoğun talep gördü. Firmanın internet sitesinde yayınlanan kataloğla beraber yeni indirimli ürünler belli oldu. Listede özellikle Bulaşık Makinesi Tableti 64 adet, Desto Premium Sıvı Bulaşık Deterjanı, Uni Baby Yumuşatıcı ve Bulut Konsantre Yumuşatıcı Çiçek Serisi dikkat çekiyor. Marketlerdeki fırsatları kaçırmak istemeyenler bu kapsamda BİM 28 Temmuz aktüel kataloğundaki diğer ürünleri merak ediyor.

    BİM 28 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    Bulaşık Makinesi Tableti
    • 64 adet

    Desto Premium Sıvı Bulaşık Deterjanı
    • 650 ml

    Uni Baby 56'lı Islak Mendil

    • Rafadan Tayfa Serisi

    Koroplast 12'li Çift Kilitli Poşet

    Işıl Katı Sabun

    • Lavanta
    • 5x75 g

    Parex 4'lü Magic Max Temizlik Bezi

    Banat Diş Fırçası

    • Nico-Tea tekli

    Green World
    Yer Yüzey Dezenfektanı
    • 400 ml

    Deep Fresh
    15'li Antibakteriyel Islak Cep Mendili

    Naturalove
    Mini Boy Tüy Toplayıcı
    • 2 yedekli

    Space Mask
    Yıkanabilir Desenli Kadın-Erkek Maske
    • Tekli olarak paketlenmiş şekildedir
    Haberler Ekonomi BİM 28 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri satışa sunuldu! İşte BİM'de haftanın fırsatları
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