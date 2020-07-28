BİM 28 Temmuz aktüel kataloğu ürünlerinin fiyat listesi belli oldu. Bugün raflarda yer alan ürünler yoğun talep gördü. Firmanın internet sitesinde yayınlanan kataloğla beraber yeni indirimli ürünler belli oldu. Listede özellikle Bulaşık Makinesi Tableti 64 adet, Desto Premium Sıvı Bulaşık Deterjanı, Uni Baby Yumuşatıcı ve Bulut Konsantre Yumuşatıcı Çiçek Serisi dikkat çekiyor. Marketlerdeki fırsatları kaçırmak istemeyenler bu kapsamda BİM 28 Temmuz aktüel kataloğundaki diğer ürünleri merak ediyor.

BİM 28 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

Bulaşık Makinesi Tableti

• 64 adet

Desto Premium Sıvı Bulaşık Deterjanı

• 650 ml