22 ayar bilezik, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları, son haftalarda fiyatların yükselmesinin ardından yoğun olarak sorgulanıyor. Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 705,00 lira, Cumhuriyet altını 2.889,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,63 yükselişle 435,20 liradan işlem gördü. Altın piyasasında, en düşük 425 bin lira, en yüksek 434 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,26 artışla 431 bin 700 liradan tamamladı. İşte 22 ayar bilezik, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?