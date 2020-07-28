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    • 28.07.2020 19:34
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    Hazine ve Maliye Bakanı : yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek

    Hazine ve Maliye Bakanı , ülkemizde bir girişimcinin nin pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat ettiğini belirtti. Albayrak yaptığı açıklamada, "2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde , 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek!" ifadelerine yer verdi.

    Hazine ve Maliye Bakanı , ülkemizde bir girişimcinin nin pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat ettiğini belirtti.

    Albayrak yaptığı açıklamada, "2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde TÜRKİYE, 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek!" ifadelerine yer verdi.

    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek
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