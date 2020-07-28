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    • Ekonomi
    • 28.07.2020 20:20
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    • 28.07.2020 20:22
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    , Çin'in na "A+" ve not görünümüne "durağan" dedi

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu , Çin'in nu "A+" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etti. Açıklamada, ten ciddi darbe almasına rağmen, Çin ekonomisinin dikkate değer bir toparlanma gösterdiği belirtildi.

    Fitch, Çin'in kredi notunu teyit etti

    Fitch'ten yapılan açıklamada, Çin'in kredi derecelendirmesinin ülkenin sağlam dış finansmanı, güçlü makroekonomik performansı ve ekonomik büyüklüğüyle desteklendiği belirtildi.

    Yeni tip (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle ekonomik faaliyetin bu yılın ilk çeyreğinde ciddi bir darbe aldığına işaret edilen açıklamada, bunun ardından Çin ekonomisinin dikkate değer bir toparlanma gösterdiği ifade edildi.

    Açıklamada, Çin'in uzun vadeli yabancı para birimi cinsinden nun "A+" ve not görünümünün "durağan" olarak teyit edildiği bildirildi.

    Fitch'in açıklamasında, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 büyümesinin öngörüldüğü ve büyümenin 2021'de ise yüzde 7,5 seviyesine yükselmesinin ardından 2022'de yüzde 5,5 oranında gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

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