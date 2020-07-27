



Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 18-24 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet arttı. Böylece, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 18 haftalık düşüşün ardından, 13 Mart ile biten haftadan bu yana ilk kez artarak 181'e yükseldi.





Brent petrolde teknik olarak 43,74 ile 43,88 dolar aralığının direnç, 43,60 ile 43,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

