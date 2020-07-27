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    • 27.07.2020 09:05
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    • 27.07.2020 09:08
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    Kamu larından lerine güncelleme! İşte çekeceğiniz tutara göre taksitler

    Son dakika haberine göre kamu ları lerinde güncellemeye gitti. kredilerinde değişiklik yapılmazken ikinci el konut kredilerinde faiz ve vade değişti. Sıfır konutlarda yüzde 0.64 faiz ile 180 aya varan vade seçenekleriyle satın alma gerçekleştirilebiliyor. İkinci el konutlarda ise yüzde 0.74 faiz ve 180 ay seçeneğinin yerine yüzde 0.79 oranında faiz ve 120 ay seçeneği sunulmaya başlandı. İşte ikinci el konutlarda çekeceğiniz tutara göre ödemeler

    Faizler değişti! İşte çekeceğiniz tutara göre taksitler...

    Konut almak isteyenler için en uygun faizi sunan kamu bankaları faiz oranlarında ve vadelerde değişiklik yaptı. Sıfır konut almak isteyenler için değişiklik olmazken ikinci el konutlarda faiz oranı yükseltildi.

    Sıfır konutlarda yüzde 0.64 faiz ile 180 aya varan vade seçenekleriyle satın alma gerçekleştirilebiliyor.

    İkinci el konutlarda ise yüzde 0.74 faiz ve 180 ay seçeneğinin yerine yüzde 0.79 oranında faiz ve 120 ay seçeneği sunulmaya başlandı.

    İşte Hürriyet'in haberine göre ikinci el konutlarda çekeceğiniz tutara göre ödemeler

    Kredi tutarı: 50000 lira

    Vade: 60

    Faiz: 0.79

    Taksit tutarı: 1049 lira

    Kredi tutarı: 75000 lira

    Vade: 60

    Faiz: 0.79

    Taksit tutarı: 1574 lira

    Kredi tutarı: 100000 lira

    Vade: 60

    Faiz: 0.79

    Taksit tutarı: 2099 lira

    Kredi tutarı: 200000 lira

    Vade: 60

    Faiz: 0.79

    Taksit tutarı: 4198 lira

    Kredi tutarı: 300000 lira

    Vade: 60

    Faiz: 0.79

    Taksit tutarı: 6297 lira

    Kredi tutarı: 400000 lira

    Vade: 60

    Faiz: 0.79

    Taksit tutarı: 8396 lira

    Kredi tutarı: 500000 lira

    Vade: 60

    Faiz: 0.79

    Taksit tutarı: 10496 lira

    Kredi tutarı: 600000 lira

    Vade: 60

    Faiz: 0.79

    Taksit tutarı: 12595 lira

    Kredi tutarı: 750000 lira

    Vade: 60

    Faiz: 0.79

    Taksit tutarı: 15744 lira

    Kredi tutarı: 50000 lira

    Vade: 120

    Faiz: 0.79

    Taksit tutarı: 646 lira

    Kredi tutarı: 75000 lira

    Vade: 120

    Faiz: 0.79

    Taksit tutarı: 969 lira

    Kredi tutarı: 100000 lira

    Vade: 120

    Faiz: 0.79

    Taksit tutarı: 1292 lira

    Kredi tutarı: 200000 lira

    Vade: 120

    Faiz: 0.79

    Taksit tutarı: 2585 lira

    Kredi tutarı: 300000 lira

    Vade: 120

    Faiz: 0.79

    Taksit tutarı: 3878 lira


    Kredi tutarı: 400000 lira

    Vade: 120

    Faiz: 0.79

    Taksit tutarı: 5171 lira

    Kredi tutarı: 500000 lira

    Vade: 120

    Faiz: 0.79

    Taksit tutarı: 6464 lira

    Kredi tutarı: 600000 lira

    Vade: 120

    Faiz: 0.79

    Taksit tutarı: 7757 lira

    Kredi tutarı: 750000 lira

    Vade: 120

    Faiz: 0.79

    Taksit tutarı: 9696 lira
    Haberler Ekonomi Kamu bankalarından konut kredisi faizlerine güncelleme! İşte çekeceğiniz tutara göre taksitler
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