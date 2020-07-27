Konut almak isteyenler için en uygun faizi sunan kamu bankaları faiz oranlarında ve vadelerde değişiklik yaptı. Sıfır konut almak isteyenler için değişiklik olmazken ikinci el konutlarda faiz oranı yükseltildi.

Sıfır konutlarda yüzde 0.64 faiz ile 180 aya varan vade seçenekleriyle satın alma gerçekleştirilebiliyor.

İkinci el konutlarda ise yüzde 0.74 faiz ve 180 ay seçeneğinin yerine yüzde 0.79 oranında faiz ve 120 ay seçeneği sunulmaya başlandı.