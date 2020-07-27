Konut almak isteyenler için en uygun faizi sunan kamu bankaları faiz oranlarında ve vadelerde değişiklik yaptı. Sıfır konut almak isteyenler için değişiklik olmazken ikinci el konutlarda faiz oranı yükseltildi.
Sıfır konutlarda yüzde 0.64 faiz ile 180 aya varan vade seçenekleriyle satın alma gerçekleştirilebiliyor.
İkinci el konutlarda ise yüzde 0.74 faiz ve 180 ay seçeneğinin yerine yüzde 0.79 oranında faiz ve 120 ay seçeneği sunulmaya başlandı.
İşte Hürriyet'in haberine göre ikinci el konutlarda çekeceğiniz tutara göre ödemeler
Kredi tutarı: 50000 lira
Vade: 60
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 1049 lira
Kredi tutarı: 75000 lira
Vade: 60
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 1574 lira
Kredi tutarı: 100000 lira
Vade: 60
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 2099 lira
Kredi tutarı: 200000 lira
Vade: 60
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 4198 lira
Kredi tutarı: 300000 lira
Vade: 60
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 6297 lira
Kredi tutarı: 400000 lira
Vade: 60
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 8396 lira
Kredi tutarı: 500000 lira
Vade: 60
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 10496 lira
Kredi tutarı: 600000 lira
Vade: 60
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 12595 lira
Kredi tutarı: 750000 lira
Vade: 60
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 15744 lira
Kredi tutarı: 50000 lira
Vade: 120
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 646 lira
Kredi tutarı: 75000 lira
Vade: 120
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 969 lira
Kredi tutarı: 100000 lira
Vade: 120
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 1292 lira
Kredi tutarı: 200000 lira
Vade: 120
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 2585 lira
Kredi tutarı: 300000 lira
Vade: 120
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 3878 lira
Kredi tutarı: 400000 lira
Vade: 120
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 5171 lira
Kredi tutarı: 500000 lira
Vade: 120
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 6464 lira
Kredi tutarı: 600000 lira
Vade: 120
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 7757 lira
Kredi tutarı: 750000 lira
Vade: 120
Faiz: 0.79
Taksit tutarı: 9696 lira