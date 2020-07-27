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    • 27.07.2020 08:27
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    Son dakika: da tüm zamanların rekoru kırıldı

    Son dakika haberine göre, Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş yurtdışı piyasalarda yeni bir rekor getirdi. Ons altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş fiyatlarında yukarı yönlü harekete neden oluyor. Ons altın 1944 dolar seviyesine ulaşarak tarihi rekor seviyeye yükseldi.

    Altında tüm zamanların rekoru kırıldı

    Altın fiyatlarında yükseliş hız kesmiyor. Geçtiğimiz hafta rekora yaklaşan ons altın bugün itibarıyla rekor kırdı ve altın fiyatları sert yükseliş gösterdi. 428.1 lira ile ons altın da 1944.9 dolara yükselerek tarihi yüksek seviyeye ulaştı.

    EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖRDÜ
    Ons altın gün içinde en düşük 1900 dolar, en yüksek 1944 dolar seviyesini gördü. Saat 07:02 itibariyle 1931 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altın ise gün içinde 11 liralık bant içinde hareket ederek en düşük 417.8 lira, en yüksek 428.1 lirayı gördü.



    9 YIL SONRA YENİ BİR REKOR
    Altın fiyatları Eylül 2011'de 1921 dolar ile zirve yapmasının ardından bugün yeni bir rekora imza attı. Altın fiyatları 1,944.71 dolar ile yeni tarihi zirvesine ulaştı.

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