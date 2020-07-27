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    • Ekonomi
    • 27.07.2020 19:56
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    • 27.07.2020 20:09
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    'tan paylaşımı: Raporlama alt çalışma grubu kurulacak

    Hazine ve Maliye Bakanı toplantısının ardından paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında: "Bugün gerçekleştirdiğimiz FİKKO toplantısında; İstanbul Finans Merkezi'nin stratejik planı, dünya örneklerindeki en iyi uygulamalar kapsamında gözden geçirilmiş ve sürecin daha etkin hale getirilmesi için yol haritası belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak'tan FİKKO paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak FİKKO toplantısının ardından Twitter üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.

    Bakan Albayrak paylaşımında: "Bugün gerçekleştirdiğimiz FİKKO toplantısında; İstanbul Finans Merkezi'nin stratejik planı, dünya örneklerindeki en iyi uygulamalar kapsamında gözden geçirilmiş ve sürecin daha etkin hale getirilmesi için yol haritası belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

    RAPORLAMA ALT ÇALIŞMA GRUBU KURULACAK
    Bakan Albayrak, "Finansal istikrarın sürdürülmesi, sistemik risk noktalarının tespit edilip yönetilmesi ve ekonomi politikalarının sürdürülebilir kalkınmayla uyum içerisinde oluşturulması amacıyla FİKKO bünyesinde raporlama alt çalışma grubunun kurulması kararlaştırılmıştır." dedi.
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