Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak FİKKO toplantısının ardından Twitter üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında: "Bugün gerçekleştirdiğimiz FİKKO toplantısında; İstanbul Finans Merkezi'nin stratejik planı, dünya örneklerindeki en iyi uygulamalar kapsamında gözden geçirilmiş ve sürecin daha etkin hale getirilmesi için yol haritası belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.