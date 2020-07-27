İlave tediye ödemesi yattı mı sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Kurban Bayramı'na çok az bir zaman kala tediye ödemelerinin bayram öncesinde hesaplarda olup olmayacağı merak ediliyor. Bu yıla ait ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs'ta ödendi. Temmuz ayının son günlerinin yaklaşmasıyla birlikte gözler şimdi 3. tediye ödeme tarihlerine çevrildi. Peki, taşeron ve kamu işçileri tediye ödemeleri ne zaman yatırılacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamuda istihdam edilen işçilere verilecek ilave tediyenin bugün ödeneceğini açıkladı.

3. TEDİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yazılı olarak yaptığı açıklamada "Kamu işçilerimizin 2020 yılı ilave tediyelerinin üçüncü ödemesi bugün gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.