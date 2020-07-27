Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Çeyrek altın 700 TL'ye yaklaşırken gram altın 430 TL seviyesine yaklaştı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,20 artışla 428,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 419 bin lira, en yüksek 428 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,26 artışla 427 bin 467 liradan tamamladı. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ve 22 ayar bilezik kaç TL oldu? İşte 27 Temmuz anlık altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?