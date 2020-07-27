Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Çeyrek altın 700 TL'ye yaklaşırken gram altın 430 TL seviyesine yaklaştı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,20 artışla 428,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 419 bin lira, en yüksek 428 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,26 artışla 427 bin 467 liradan tamamladı. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ve 22 ayar bilezik kaç TL oldu? İşte 27 Temmuz anlık altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|418,80
|419,00
|428,00
|428,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.760,00
|2.781,00
|2.820,00
|2.841,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|382,00
|386,00
|390,30
|394,30
|Lira(Tam) Ziynet
|2.697,00
|2.717,00
|2.756,00
|2.776,00
|Yarım Ziynet
|1.349,00
|1.359,00
|1.378,00
|1.388,00
|Çeyrek Ziynet
|674,00
|679,00
|689,00
|694,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,20 artışla 428,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 694,00 lira, Cumhuriyet altını 2.841,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,20 yükselişle 428,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 427 BİN 467 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 427 bin 467 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 419 bin lira, en yüksek 428 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,26 artışla 427 bin 467 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 258 milyon 24 bin 115,01 lira, işlem miktarı ise 5.439,88 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 327 milyon 978 bin 16,50 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.939,64 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.939,64 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,26 artışla 427 bin 467 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8316 lira, satışta 6,8590 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8305 lira, satışta 6,8579 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1775, sterlin/dolar paritesi 1,2891, dolar/yen paritesi de 105,15 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,51 azalışla 43,07 dolardan işlem görüyor.
ALTIN, GÜMÜŞ YÜKSELDİ, PETROL DÜŞTÜ
Covid-19 pandemisinde gelişmelerin etkisiyle artan güvenli liman talebi, altın ve gümüş fiyatlarını yeni rekorlara taşırken, düşük talep baskısı altındaki petrol fiyatları geriledi.
Çin'deki yeni Covid-19 vakalarında son üç ayın en yüksek düzeylerine erişilmesinin ve İspanya ve Fransa'da vaka sayısındaki artışın ikinci dalga olarak algılanması, ekonomide yeni kısıtlamalar ve belirsizlikleri artıracağı kaygılarıyla güvenli limana olan talebi yükseltti.
Altın, 1,944.80 dolar ile yeni tarihi rekor düzeye tırmanınca, çeyrek altın 710 lirayı, Cumhuriyet altını da 2,820 lirayı aştı. Spot gümüş fiyatları, Covid-19'da yeni bir dalga geldiğine ilişkin gelişmelerle yüzde 6.0'dan çok yükselişle 24 doları aştı.
Bu gelişmelerle altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırarken, "yoksulların altını" diye de bilinen gümüşün benzer bir rekor düzeye çıkması için yüzde 100 daha artarak, 50 dolara ulaşması gerekiyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 1.41 düşüşle 43.27 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.16 düşüşle 40.83 dolar,
- altın yüzde 1.95 artışla 1,939.15 dolar,
- gümüş yüzde 6.60 artışla 24.27 dolar,
- bakır yüzde 1.15 düşüşle 6,400.00 dolar,
- platin yüzde 2.01 artışla 940.27 dolar,
- paladyum yüzde 4.03 artışla 2,313.85 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 428 liraya, çeyrek altın 710 liraya, Cumhuriyet altını da 2,826 liraya yükseldi.Çeyrek altın 694 lira oldu