NE KADAR VERİLECEK?

Memurlara ödenen aile yardımı, bu ay arttı. Çalışmayan eş için verilen tutar 351,09 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 77,23, 6 yaş üstü için 38,62 liraya çıktı.

Eğer talepler hayata geçerse, bu ödemelerden emekliler de yararlanacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli, aylık 428 lira aile yardımı alacak.