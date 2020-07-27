Memurlara, işçilere eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımının, emeklilere de verilmesi gündeme geldi. Konu, hem Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) hem de memur konfederasyonlarının talepleri arasında yer alıyor.
Talepler hayata geçerse, aile yardımı emeklilikte de sürecek, emekliler yeni bir ek gelire kavuşacak.
NE KADAR VERİLECEK?
Memurlara ödenen aile yardımı, bu ay arttı. Çalışmayan eş için verilen tutar 351,09 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 77,23, 6 yaş üstü için 38,62 liraya çıktı.
Eğer talepler hayata geçerse, bu ödemelerden emekliler de yararlanacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli, aylık 428 lira aile yardımı alacak.
GÖZLER KPDK'DA
Konu, memur konfederasyonları tarafından toplu sözleşme masasına da taşındı. Toplu sözleşmede karara bağlanmayan konular Kamu Personel Danışma Kurulu'nda (KPDK) ele alınıyor. Emekliler, aile yardımı talebinin ilk KPDK toplantısının gündemine alınıp karara bağlanmasını bekliyor.
İŞTE ÖDEMELER
Eş - 351,09 TL
Çocuk (0-6 yaş) - 77,23 TL
Çocuk (6 yaş üstü) - 38,62 TL
TAKVİM'i arayan emekliler, aile yardımının kendilerine önemli bir destek olacağını belirterek, ekliyor: "Bu konuda müjde bekliyoruz."