Çalışan annelere 300 euro bakıcı desteği! Bakıcı desteğinden kimler yararlanabilir? Başvuru şartları nelerdir?

NASIL YARARLANILIYOR?

● BAŞVURU tarihi itibarıyla 0-24 ay aralığında çocuğunuzun olması, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz, çocuğunuzla aynı evde yaşamanız, en geç kesin kayıt tarihi itibariyle bir işverenin yanında hizmet akdiyle ve sigortalı olarak (4/a) tam zamanlı çalışıyor olmanız, bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı çalıştırmanız gerekiyor.