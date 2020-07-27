Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı piyasaların ilk işlem gününde merak ediliyor. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı. Geçen hafta boyunca 6,81-6,86 bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 6,8483'ten tamamladı. Bu kapsamda dolar ve euro alış satış fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı kapanış saatlerinde sorgulanıyor. İşte piyasalarda son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?