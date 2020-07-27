Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı piyasaların ilk işlem gününde merak ediliyor. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı. Geçen hafta boyunca 6,81-6,86 bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 6,8483'ten tamamladı. Bu kapsamda dolar ve euro alış satış fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı kapanış saatlerinde sorgulanıyor. İşte piyasalarda son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 427 BİN 467 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 427 bin 467 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 419 bin lira, en yüksek 428 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,26 artışla 427 bin 467 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 258 milyon 24 bin 115,01 lira, işlem miktarı ise 5.439,88 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 327 milyon 978 bin 16,50 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
EURO DOLAR KARŞISINDA 23 AYIN ZİRVESİNDE
Asya'da yeni Covid-19 dalgasının yükseldiğine ilişkin gelişmelerle Avrupa Birliği'nin ortak para birimi euro, dolar karşısında 23 ayın en yüksek düzeyine yükseldi.
Ekonomide yeni kısıtlamaların gelebileceğine ilişkin beklentiler ve ortaya çıkan belirsizliklerin etkisiyle, güvenli liman altın, gümüş gibi değerli metallere yönelik talep önemli ölçüde arttı.
Euro, dolar karşısında 1.17640 düzeyine kadar yükseldi ve ABD para birimi karşısındaki bir aylık kazancını yüzde 4.71 düzeyine yükseltti.
GÜMÜŞ FİYATLARI YÜZDE 6 ARTIŞLA 24 DOLARI AŞTI
Spot gümüş fiyatları, Covid-19'da yeni bir dalga geldiğine ilişkin gelişmelerle yüzde 6.0'dan çok yükselişle 24 doları aştı.
Çin'deki yeni Covid-19 vakalarında son üç ayın en yüksek düzeylerine erişilmesinin ve İspanya ve Fransa'da vaka sayısındaki artışın ikinci dalga olarak algılanması, ekonomide yeni kısıtlamalar ve belirsizlikleri artıracağı kaygılarıyla güvenli limana olan talebi yükseltti.
Bu gelişmelerle altın fiyatları 1,944.80 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırarken, "yoksulların altını" diye adlandırılan gümüşün benzer bir rekor düzeye çıkması için yüzde 100 daha artarak, 50 dolara ulaşması gerekiyor.
Küresel düzeyde madenlerden çıkarılan gümüşün yüzde 50'si güneş enerjisi pilleri, LED teknolojisi, bataryalar ve nükleer güç santrallerinde kullanılıyor.
Spot gümüş fiyatları 24.39 dolar ile gün içi yeni en yüksek düzeyini gördükten sonrda, yüzde 5.78 artışla 24.10 dolardan işlem görüyordu.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında, haftanın ilk gününde karışık bir seyir izlendi.
Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin küresel risk iştahını azalttığını ancak açıklanan şirket bilançoları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomi yönetimlerinin attığı destekleyici adımların, pay piyasalarında satışların sınırlı kalmasını sağladığını belirtti.
Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın 0,26 artışla 3.205 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 0,79 değer kazancıyla 2.217 puandan kapanış yaptı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,16 azalarak günü 22.715,85 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,5 değer kaybederek 105,54 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi kapanışa yakın yüzde 0,3 düşüşle 37.998 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 24.618 puanda seyrediyor.
AVRUPA BORSALARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, azalan küresel risk iştahı ile güne satıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalarak 366 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 12.835 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalışla 6.112 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 düşüşle 7.221 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 4.947 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 20.065 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,4 artışla 1,1707, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 yükselişle 1,2820 seviyesinden işlem görüyor.