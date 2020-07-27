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    • Ekonomi
    • 27.07.2020 17:22
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    • 27.07.2020 17:22
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    yatırımcısının yüzünü bugün de güldürdü

    Son günlerde ons fiyatlarının yükselişiyle birlikte rekor kıran gram fiyatları bugün de yükselişine devam etti. Günü yüzde 2,20 artışla tamamlayan altının gramı Kapalıçarşı'da 428,20 liradan alıcı buldu.

    Altın yatırımcısının yüzünü bugün de güldürdü

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,20 artışla 428,20 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 694,00 lira, Cumhuriyet altını 2.841,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,20 yükselişle 428,20 liradan işlem gördü.

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    CUMA PAZARTESİ
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 418,80 419,00 428,00 428,20
    Cumhuriyet Ata Lira 2.760,00 2.781,00 2.820,00 2.841,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 382,00 386,00 390,30 394,30
    Lira(Tam) Ziynet 2.697,00 2.717,00 2.756,00 2.776,00
    Yarım Ziynet 1.349,00 1.359,00 1.378,00 1.388,00
    Çeyrek Ziynet 674,00 679,00 689,00 694,00

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