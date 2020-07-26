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    • 26.07.2020 09:46
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    Güncel , ev, arsa ilanları! İcradan ucuza satılık! Son dakika İstanbul, Ankara ve İzmir'de

    ... nı düzenli bir şekilde yayınlıyor. Piyasa fiyatının altına, daha ucuza mülk sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş icradan satılık ilanları yakından takip ediyor. , arsa, araba, dükkan, tarla gibi mülkler yatırımcılara kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Son olarak yayınlanan ilanlar arasında Ankara'da satışa sunulan 2016 model dizel araç ilgi çekti. Fransız araç üreticisi Renault marka araç 60 bin liradan satışa çıkarılırken, ilan tarihi olarak ise 9 Eylül belirlendi. İşte Basın İlan Kurumu'nun yayınladığı ve ilginizi çekebilecek bazı icradan satış ilanları.

    İkinci el otomobilde büyük fırsat! Sadece 60 bine...

    İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

    Son olarak yayınlanan ilanlar arasında Ankara'da satışa sunulan 2016 model dizel araç ilgi çekti. Fransız araç üreticisi Renault marka araç 60 bin liradan satışa çıkarılırken, ilan tarihi olarak ise 9 Eylül belirlendi.

    ANKARA'DA 2016 MODEL DİZEL RENAULT MARKA ARAÇ 60 BİN TL

    Basın İlan Kurumu, güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

    MUĞLA MİLAS'TA İKİ KATLI KARGİR BİNA VE TARLA SADECE 202 BİN LİRA

    YALOVA MERKEZ'DE İCRADAN SATILIK 125 METREKARELİK 3+1 DAİRE

    TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA'DA 170 METREKARE DUBLEKS DÜKKAN

    İSTANBUL ŞİŞLİ'DE İCRADAN SATILIK 79 METREKARELİK DAİRE

    Haberler Ekonomi Güncel icradan satılık araba, ev, arsa ilanları! İcradan ucuza satılık! Son dakika İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel icra ilanları
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