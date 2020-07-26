İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

Son olarak yayınlanan ilanlar arasında Ankara'da satışa sunulan 2016 model dizel araç ilgi çekti. Fransız araç üreticisi Renault marka araç 60 bin liradan satışa çıkarılırken, ilan tarihi olarak ise 9 Eylül belirlendi.

ANKARA'DA 2016 MODEL DİZEL RENAULT MARKA ARAÇ 60 BİN TL

Basın İlan Kurumu, güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...



MUĞLA MİLAS'TA İKİ KATLI KARGİR BİNA VE TARLA SADECE 202 BİN LİRA

YALOVA MERKEZ'DE İCRADAN SATILIK 125 METREKARELİK 3+1 DAİRE

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA'DA 170 METREKARE DUBLEKS DÜKKAN