Uçakta %40 indirim

Türk Hava Yolları koronavirüs salgınıyla özverili şekilde mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik indirimli seyahat kampanyasını bir ay daha uzattığını duyurdu. Dünyanın dört bir yanında görevli sağlık çalışanlarının THY'nin internet sayfası ve mobil uygulamasından düzenleyecekleri biletlerle yüzde 40 indirimli seyahat fırsatı sunan kampanya sürüyor. Kampanyaya, 8 Haziran'dan bu yana 155 bin sağlık çalışanı kaydolurken bunların yüzde 69'unun Türkiye'den, yüzde 31'inin ise yurt dışından olduğu öğrenildi.