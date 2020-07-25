Araç sahipleri dikkat! Yeni kanunla birlikte yasaklandı

BÜYÜK OYUN VARDI!

Selim Ünal "Avukatın yapması gereken işleri, hasar tespit firmaları yapıyordu. Avukat neden alamıyordu? Bunlar vatandaşa öyle vaatlerde bulunuyorlardı ki; bir ay içinde ödemenizi alırız, tazminatını alırız, 500 bin lira çıkar, 1 milyon lira çıkar gibi olmayacak rakamlar söylüyorlardı. Vatandaşlardan temlikname (devretme belgesi) alıp işleme koyuyorlardı. Vatandaşın şayet maddi tazminatı 200 bin lira ise bunlar sigorta şirketinden 50 bin lira alıyor, sonrasında dosyayı kapatıyorlardı. Bu şekilde birçok dosya önümüze geldi. Biz dava açtık, sonucunda 200 bin lira alacaksa bunu alıp vatandaşa verdik. Şimdi olması gereken ne ise o olacak. Avukat, hakkı ne ise onu alacak; müvekkil, hakkı ne ise onu alacak. Hasar firmaları gibi şu kadar alırız, bu kadar alırız demiyoruz. Temlikname olayı da tamamen ortadan kalktı. Bundan sonra avukat sözleşmesi ile kanunlar çerçevesinde işleyiş devam edecek. Yıllardır hasar firmalarının üzerine gidildi, en sonunda çözüme kavuşturuldu. Vatandaşlarımızın böyle bir mağduriyetten kurtarılması büyük bir başarıdır" diye konuştu.