A101 25 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri fırsatlarla dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'nin 81 ilindeki ilçelerde binlerce şubesiyle hizmet veren A101 marketin kataloğları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hafta sonu indirim fırsatlarını öğrenmek isteyen yüz binlerce kişi arama motorları üzerinden A101 25 Temmuz aktüel kataloğu ürünlerini araştırıyor. Peki, hafta sonu hangi ürünler satışta olacak? İşte A101'de hafta sonu yıldızları
A101 25 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU
Palette Göz Alıcı Saç Boyası Çeşitleri
Yiyecek ve içecek ürünlerinde %34'e varan indirim
Yiyecek ve içecek ürünlerinde %34'e varan indirim
Dondurulmuş Pasta Çeşitleri ve Tatlı Malzemeleri
10 TL ve üzeri alışverişlerde Doğuş Karadeniz Tiryaki Siyah Çay 11,50 TL
Orkide Omega 3 Sıvı Yağ 9,95 TL fırsatıyla
10 TL ve üzeri alışverişlerde Doğuş Çay 11,95 TL fırsatıyla
Saklama Kabı ve Çay Bardağı çeşitleri
Kombinet Dana Kuşbaşı ve Dana Kıyma
Meyve ürünlerindeki indirimler