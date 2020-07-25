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    • Ekonomi
    • 25.07.2020 23:49
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    • 25.07.2020 23:49
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    indirimiyle dikkat çekiyor! İşte 'de haftanın yıldızları

    ürünleri bugün sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördü. Haftanın yıldızları adlı kataloğda yer alan ürünleri öğrenmek isteyenler özellikle bugün 'e gelen ürünleri öğrenerek ona göre alışveriş listesi hazırlamak istiyor. Bu kapsamda A101 25 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri merak ediliyor. Peki, hafta sonu hangi ürünler indirimle satılıyor? İşte A101'de haftanın yıldızları

    A101 25 Temmuz aktüel kataloğu dikkat çekiyor!

    A101 25 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri fırsatlarla dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'nin 81 ilindeki ilçelerde binlerce şubesiyle hizmet veren A101 marketin kataloğları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hafta sonu indirim fırsatlarını öğrenmek isteyen yüz binlerce kişi arama motorları üzerinden A101 25 Temmuz aktüel kataloğu ürünlerini araştırıyor. Peki, hafta sonu hangi ürünler satışta olacak? İşte A101'de hafta sonu yıldızları

    A101 25 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    Palette Göz Alıcı Saç Boyası Çeşitleri

    Yiyecek ve içecek ürünlerinde %34'e varan indirim

    Yiyecek ve içecek ürünlerinde %34'e varan indirim

    Dondurulmuş Pasta Çeşitleri ve Tatlı Malzemeleri

    10 TL ve üzeri alışverişlerde Doğuş Karadeniz Tiryaki Siyah Çay 11,50 TL

    Orkide Omega 3 Sıvı Yağ 9,95 TL fırsatıyla

    10 TL ve üzeri alışverişlerde Doğuş Çay 11,95 TL fırsatıyla

    Saklama Kabı ve Çay Bardağı çeşitleri

    Kombinet Dana Kuşbaşı ve Dana Kıyma

    Meyve ürünlerindeki indirimler
    Haberler Ekonomi A101 25 Temmuz aktüel kataloğu indirimiyle dikkat çekiyor! İşte A101'de haftanın yıldızları
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