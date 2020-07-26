Turizmciler Almanları bekliyor

Kurban Bayramı tatilini dolu dizgin geçirmeyi hedefleyen Egeli turizmciler özellikle Avrupa'dan gelecek haberlere odaklandı. İngiltere ve Rusya'nın aldığı kararla moral bulan turizmciler, Almanya ile diğer ülkelerin de Türkiye'ye olan turist akışına izin vereceğine inanıyor. TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, Ağustos ayının başından itibaren Almanya'nın da Türkiye'yi gidilebilir ülke olarak göreceğine inandığını belirterek, "Ağustos ayından itibaren AB ülkelerinden de gelişler başlayabilir" dedi.