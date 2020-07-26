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    • Ekonomi
    • 26.07.2020 Gazete
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    Turizmciler Almanları bekliyor

    tatilini dolu dizgin geçirmeyi hedefleyen Egeli turizmciler özellikle Avrupa'dan gelecek herlere odaklandı. ve 'nın aldığı kararla moral bulan turizmciler, ile diğer ülkelerin de 'ye olan akışına izin vereceğine inanıyor.

    Turizmciler Almanları bekliyor
    Kurban Bayramı tatilini dolu dizgin geçirmeyi hedefleyen Egeli turizmciler özellikle Avrupa'dan gelecek herlere odaklandı. İngiltere ve Rusya'nın aldığı kararla moral bulan turizmciler, ile diğer ülkelerin de 'ye olan akışına izin vereceğine inanıyor. TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, Ağustos ayının başından itibaren Almanya'nın da Türkiye'yi gidilebilir ülke olarak göreceğine inandığını belirterek, "Ağustos ayından itibaren AB ülkelerinden de gelişler başlayabilir" dedi.
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