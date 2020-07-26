Yeni iş fikirleri ve buluşlar "Halkbank Girişimci Kredileri" ile hayat buluyor!



Farklı deneyimlere sahip ve farklı alanlarda iş fikirlerine sahip girişimcilere özel kredi seçenekleri sunuyoruz. Girişimci Kredilerimiz ile, girişimcileri, üniversite mezunu genç girişimcilerden, teknokentlerde faaliyet gösteren teknolojik girişimcilere kadar geniş bir yelpaze ile destekliyoruz.



GİRİŞİMCİ KREDİSİ İÇİN TIKLAYINIZ



Kredi Seçenekleri



Girişimcinin eğitimi ve tecrübesine göre;

Genç Girişimci Kredisi,

Cesur Girişimci Kredisi,

Usta Girişimci Kredisi

Mucit Girişimci Kredisi

ürünlerimizi uygun vade, avantajlı faiz oranları ve ödemesiz dönemli geri ödeme seçeneklerinin yanında kredi için maddi teminat tesis edemeyen girişimcilere tek kefille kredi kullanabilme imkânı sunuyoruz.