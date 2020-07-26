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    • 15.08.2020 10:27
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    'tan kendi işini kurmak isteyenlere si müjdesi!

    Yeni iş kurmak isteyen girişimciler pek çok kurum ve kuruluş tarafından hibe desteği sağlanmaktadır. Yeni iş ve girişimciler için hibe veren kurum ve kuruluşlar, bu hibeler devlet destekli şekilde vermektedir. Başvuru tarihi itibariyle, 1 yılı aşmamak üzere ticari faaliyette bulunan veya herhangi bir faaliyeti ya da kendine ait bir işyeri olmayıp kendi işini kurmak isteyen girişimciler faydalanabilmektedirler.

    Halkbank girişimci kredileri uygun fırsatlarla!

    Genç girişimciler yeni bir iş kurabilmek için hibe ve desteklere başvuru yapmaktadırlar. Ayrıca işletmelerini büyütmek isteyen kişilerde devletin verdiği hibeleri araştırmaktadır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    Yeni iş fikirleri ve buluşlar "Halkbank Girişimci Kredileri" ile hayat buluyor!

    Farklı deneyimlere sahip ve farklı alanlarda iş fikirlerine sahip girişimcilere özel kredi seçenekleri sunuyoruz. Girişimci Kredilerimiz ile, girişimcileri, üniversite mezunu genç girişimcilerden, teknokentlerde faaliyet gösteren teknolojik girişimcilere kadar geniş bir yelpaze ile destekliyoruz.


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    ürünlerimizi uygun vade, avantajlı faiz oranları ve ödemesiz dönemli geri ödeme seçeneklerinin yanında kredi için maddi teminat tesis edemeyen girişimcilere tek kefille kredi kullanabilme imkânı sunuyoruz.
    Haberler Ekonomi Halkbank'tan kendi işini kurmak isteyenlere girişimci kredisi müjdesi!
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