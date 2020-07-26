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    • 02.08.2020 11:36
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    ve 4/D işçilerin maaş mı 2020 kaç TL olacak?

    Corona virüs nedeniyle alınan toplu iş sözlemeleri görüşmelerinin iptalinin bitmesi ile birlikte taşeron ve kamu işçileri için kritik dönem yaklaşıyor. Son dakika taşeronlar... Taşeron işçiler basında üzerinde durulan oranı yüzde 15. Bu oran üzerinde durulmasının nedeni olarak ise hem zam oranı olması hemde rakamlarının üzerinde olması gösteriliyor.

    Taşeron ve kamu işçileri son dakika kritik tarih!

    2020 yılı Nisan ayında AK Parti gurubu tarafından hazırlanan ve TBMM'den geçirilerek kabul edilen kanun teklifinde toplu sözleşme görüşmelerinin 3 ay yapılmayacağı hükmü yer almıştı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    Görüşmeler Haftaya Başlayabilir

    18 Temmuz tarihinde sona erecek yasakların ardından önümüzde ki haftadan itibaren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ile ilgili çalışmaların başlaması bekleniyor. Bu doğrultuda taşerondan kadroya geçen çalışanlar ve kamu işçileri için YHK kararına göre maaş zammı alan kamu işçilerinin durumu, belediye işçilerinin haklarında düzeltme ve iyileştirme, taşeronların kadroya geçişi sonrasında meydana gelen eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ve mağduriyetlerin giderilmesi gibi durumların toplu iş sözleşmesi görüşmesinde masaya yatırılması planlanıyor.

    Özellikle zam oranlarında ki adaletsizlikler, tediye ikramiyesi almayan işçilerin bu ikramiyeden faydalanması gibi sorunların öncelikli olması talep ediliyor. Ayrıca MEB bünyesinde 10 ay maaş alıp 2 ay alamayan çalışanların durumlarının düzeltilmesi, aynı işi yapıp farklı maaş ve özlük haklarına sahip olan çalışanların aralarında ki adaletsizliklerin giderilmesi gibi konular taşerondan kadroya geçen ve kamu işçilerinin en önemli beklentileri arasında yer alıyor. Özellikle 2017 yılında kadroya geçtikten sonra büyük mağduriyet yaşayan taşeron işçiler için bu toplu iş sözleşmesi 3 yıllık mağduriyetin giderilmesi konusunda hayati önem taşıyor.

    Sendikalar Hazırlık Yapıyor

    18 Temmuz tarihinde toplu iş sözleşmesi görüşmesi yasaklarının son bulacak olması ile birlikte sendikaların toplu iş görüşmeleri için taşeronlar ve kamu işçileri için hazırlıklarına hız verdikleri görüldü. Hatta bu noktada bazı sendikaların üyeleri ile iletişime geçerek yaşadıkları sorunlar ve taleplerle ilgili taleplerini belirtmeleri istendi. Bu sene yapılacak görüşmelerin çok daha sıkı ve kıyasıya pazarlıkların yaşanacağı bir toplu iş sözleşme görüşmeleri olacağı tahmin ediliyor.

    Maaş Zammı Ve Toplu Sözleşme

    "696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle işçilere yılda yüzde 4 artı yüzde 4 ücret artışı getirilmiştir

    Devlet birimlerinde çalışan taşeron işçilerin 2020 TİS görüşmelerinden beklentileri büyük. Mali haklarında yanında sosyal haklar da düzenleme olmasını talep eden taşeron işçiler maaşların iyi bir oranda artmasını bekliyorlar.

    2020 toplu il sözleşmesinde görüşülmesi beklenen konular başında ise;

    * Maaş zam oranları

    * Tayin hakkı

    * İkramiye ve destek ödemelerinin artması

    * Yüzdelik dilim ile ek zam

    * Görev tanımı
    Haberler Ekonomi Taşerona kadro ve 4/D işçilerin maaş zammı 2020 kaç TL olacak?
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