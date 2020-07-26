Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bir ortak açıklama yaptı. Yapılan açıklamada kredi destek paketinde sıfır araç kampanyası için belirtilen markaların kredi kampanyasından çıkarıldığına yer verildi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan yapılan ortak açıklamada, Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının kredi paketi kapsamından çıkarıldığı duyuruldu. Ayrıca ikinci el araç piyasasında fiyatların düşmesini bekleyen vatandaşları üzen son dakika açıklaması geldi. "Kısa vadede araba almayı düşünenler çabuk davranmalı" denilen açıklamada fiyatlarda yüzde 15 'lik bir artış beklendiği ifade edildi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
3 bankadan yapılan ortak açıklama şöyle:
"Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından Ülkemizin ihracatının lokomotiflerinden olan Otomotiv Sektörünü ve sektöre bağlı olarak çalışan yan sanayide yerli üretimi desteklemek, bireysel ve kurumsal müşterilerin taşıt alımı için finansman ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılamaları amaçlarıyla 1 Ekim 2019'dan itibaren Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi ürünü müşterilerimize sunulmaya başlanmıştır.
Bu kapsamda Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirlikleri gerçekleştirilmiş, anlaşmalı firmalardan sıfır km. binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 – %0,64 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulmuştur. Yapılan işbirlikleri ile hem taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanmış hem de otomotiv sektörüne önemli bir hareketlilik getirilmiştir. Sağlanan finansman imkanı otomotiv sektöründen de büyük övgüler almıştır.
Diğer taraftan, kredi kampanyalarının firmalar tarafından fiyat artışı için bir fırsata dönüştürülmemesi ve olası fiyat artışları ile vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için; açıklanan kredi paketlerinin kapsamına ve amacına uygun olarak faaliyet gösteren firmalarla çalışılacağı, sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firma olması durumunda ilgili firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağı 02.06.2020 tarihli basın açıklamamızla kamuoyuna duyurulmuştu.
Bugün gelinen noktada, Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının belirtilen açıklamalara rağmen fiyat artışları yaptıkları görülmüştür.
Yerli üretimi teşvik amacı taşımasına ek olarak bireysel ve kurumsal müşterilerimizin düşük maliyetli finansmana erişimini amaçlayan taşıt kredisi paketinin amacına aykırı hareket eden Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmaları kredi paketi kapsamından çıkarılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
FİYATLAR NE OLACAK?
İkinci el araba almak için fiyat indirimi bekleyen vatandaşları şok eden bir açıklama geldi. Galerici Ahmet Yurtlu, Kasım ayı gibi piyasada fiyatların oturacağını ifade etti ve şu bilgileri paylaştı:
"Şuanda otomotiv sektöründeki fiyat artışı devam ediyor. Bunun birçok sebebi var. Bunun en büyük sebeplerinden biri; talebin fazla, arzın az olmasıdır. Arz, talebi karşılayamaz hale geldiği için son 1.5 yıldır araçlardaki fiyat artışları çok ciddi derecede devam ediyor. Her seferinde 'Fiyatlar artık düşecek' gibi söylemler olsa da, her ay fiyatlar artarak devam ediyor. Sattığımız aracı 1 hafta sonra aynı fiyata alamıyoruz. Bu gerçekten manidar bir durum. Biz bu işin ticaretini yaptığımız halde sattığımız malı kesinlikle yerine koyamıyoruz. Muhtemelen yüzde 10-15 gibi bir artış daha devam edecek ve kışa kadar bu artışlar devam edecek. Çünkü piyasaya sıfır araç girişi olmuyor. Sıfır araçları beklemek istemeyen insanlarda işini çözmek için ikinci ele sürekli talep ediyor. Bundan dolayı fiyat artışı da bir müddet daha devam edecek"
YÜZDE 15 ZAM BEKLENİYOR
İkinci el taşıt fiyatlarında artış beklendiğini söyleyerek sözlerini sürdüren Yurtlu, şu ifadeleri kullandı:
"Pandemi sürecinde de araç kiralama şirketlerinin de işlerinde ciddi manada düşüş oldu. Yurtdışından uçaklar gelmedi, rezervasyonlar iptal oldu. Durum böyle olunca araç kiralama firmaları da kendilerini biraz revize ettiler ve araç alımı yapması gerekenler yapmadı. Bundan dolayı şuanda kiralama firmalarındaki ekonomik arabalar aylık 6 bin TL civarında veriliyor. Durum böyle olunca oradan da bir sıkıştırma oldu. Kiralama fiyatları artınca araç kiralamayı düşünen insanlarda araç almaya döndü. Onun da bir sıkışıklığı var. Kasım gibi piyasanın biraz daha oturacağını, fiyatlarının belli bir seviyede netleşeceğini ve fiyatların o şekilde devam edeceğini ön görüyoruz. Kasım'a kadar da kısa vadede araba almayı düşünenlerin de çabuk davranmaları gerekiyor. Çünkü piyasa, yüzde 15 gibi bir artışın olacağının sinyallerini veriyor"