Bu ilçelerde evi olanlar çok şanslı! Koronavirüs salgını fiyatları uçurdu

İlçe Adı: Esenyurt
Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.237
Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.487
Değişim Oranı (Yüzde): 11
İlçe Adı: Arnavutköy
Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.352
Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.489
Değişim Oranı (Yüzde): 6
İlçe Adı: Beylikdüzü
Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.392
Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.679
Değişim Oranı (Yüzde): 12
İlçe Adı: Sultangazi
Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.588
Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.613
Değişim Oranı (Yüzde): 1
İlçe Adı: Sancaktepe
Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.502
Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.632
Değişim Oranı (Yüzde): 5
İlçe Adı: Silivri
Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.480
Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.640
Değişim Oranı (Yüzde): 6
İlçe Adı: Avcılar
Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.723
Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.915
Değişim Oranı (Yüzde): 7
İlçe Adı: Çekmeköy
Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.999
Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.089
Değişim Oranı (Yüzde): 3
İlçe Adı: Esenler
Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.103
Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.158
Değişim Oranı (Yüzde): 2
İlçe Adı: Pendik
Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.000
Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.120
Değişim Oranı (Yüzde): 4
İlçe Adı: Bağcılar
Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.212
Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.300
Değişim Oranı (Yüzde): 3
İlçe Adı: Tuzla
Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.156
Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.384
Değişim Oranı (Yüzde): 7
İlçe Adı: Büyükçekmece
Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.323
Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.613
Değişim Oranı (Yüzde): 9
İlçe Adı: Bayrampaşa
Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.663
Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.711
Değişim Oranı (Yüzde): 1
İlçe Adı: Şile
Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.600
Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.772
Değişim Oranı (Yüzde): 5
İlçe Adı: Ümraniye
Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.595
Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.818
Değişim Oranı (Yüzde): 6
İlçe Adı: Küçükçekmece
Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.300
Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 4.158
Değişim Oranı (Yüzde): 26
İlçe Adı: Fatih
Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 4.178
Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 4.200
Değişim Oranı (Yüzde): 1
İlçe Adı: Kağıthane
Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.988
Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 4.251
Değişim Oranı (Yüzde): 7
İlçe Adı: Maltepe
Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 4.191
Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 4.303
Değişim Oranı (Yüzde): 3
İlçe Adı: Zeytinburnu
Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 4.401
Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 4.601
Değişim Oranı (Yüzde): 5
İlçe Adı: Başakşehir
Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 4.146
Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 4.865
Değişim Oranı (Yüzde): 17
İlçe Adı: Üsküdar
Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 4.740
Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 5.515
Değişim Oranı (Yüzde): 16
İlçe Adı: Şişli
Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 5.452
Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 5.953
Değişim Oranı (Yüzde): 9
İlçe Adı: Adalar
Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 6.689
Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 6.885
Değişim Oranı (Yüzde): 3
İlçe Adı: Kadıköy
Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 7.841
Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 8.677
Değişim Oranı (Yüzde): 11
İlçe Adı: Beykoz
Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 8.492
Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 9.000
Değişim Oranı (Yüzde): 6
İlçe Adı: Bakırköy
Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 9.196
Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 9.813
Değişim Oranı (Yüzde): 7
İlçe Adı: Beşiktaş
Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 11.926
Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 13.318
Değişim Oranı (Yüzde): 12