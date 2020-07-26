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    • 26.07.2020 08:38
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    • 26.07.2020 08:41
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    Bu ilçelerde evi olanlar çok şanslı! Koronavirüs salgını fiyatları uçurdu

    Tüm dünya koronavirüs salgını ile mücadele etmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını ev tercihlerinde de arayışları değiştirdi. Peki ama Türkiye'de salgının başladığı 11 Mart'tan itibaren İstanbul'da hangi ilçedeki evler ne kadar prim yaptı? İşte koronavirüs sürecinde gayrimenkul satış ve kiralarında talep edilen fiyat değişimi...

    Bu ilçelerde evi olanlar çok şanslı! Korona fiyatları uçurdu

    İlçe Adı: Esenyurt
    Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.237
    Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.487
    Değişim Oranı (Yüzde): 11

    İlçe Adı: Arnavutköy
    Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.352
    Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.489
    Değişim Oranı (Yüzde): 6

    İlçe Adı: Beylikdüzü
    Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.392
    Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.679
    Değişim Oranı (Yüzde): 12

    İlçe Adı: Sultangazi
    Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.588
    Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.613
    Değişim Oranı (Yüzde): 1

    İlçe Adı: Sancaktepe
    Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.502
    Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.632
    Değişim Oranı (Yüzde): 5

    İlçe Adı: Silivri
    Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.480
    Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.640
    Değişim Oranı (Yüzde): 6

    İlçe Adı: Avcılar
    Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.723
    Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.915
    Değişim Oranı (Yüzde): 7

    İlçe Adı: Çekmeköy
    Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.999
    Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.089
    Değişim Oranı (Yüzde): 3

    İlçe Adı: Esenler
    Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.103
    Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.158
    Değişim Oranı (Yüzde): 2

    İlçe Adı: Pendik
    Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.000
    Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.120
    Değişim Oranı (Yüzde): 4

    İlçe Adı: Bağcılar
    Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.212
    Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.300
    Değişim Oranı (Yüzde): 3

    İlçe Adı: Tuzla
    Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.156
    Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.384
    Değişim Oranı (Yüzde): 7

    İlçe Adı: Büyükçekmece
    Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.323
    Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.613
    Değişim Oranı (Yüzde): 9

    İlçe Adı: Bayrampaşa
    Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.663
    Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.711
    Değişim Oranı (Yüzde): 1

    İlçe Adı: Şile
    Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.600
    Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.772
    Değişim Oranı (Yüzde): 5

    İlçe Adı: Ümraniye
    Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.595
    Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.818
    Değişim Oranı (Yüzde): 6

    İlçe Adı: Küçükçekmece
    Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.300
    Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 4.158
    Değişim Oranı (Yüzde): 26

    İlçe Adı: Fatih
    Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 4.178
    Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 4.200
    Değişim Oranı (Yüzde): 1

    İlçe Adı: Kağıthane
    Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 3.988
    Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 4.251
    Değişim Oranı (Yüzde): 7

    İlçe Adı: Maltepe
    Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 4.191
    Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 4.303
    Değişim Oranı (Yüzde): 3

    İlçe Adı: Zeytinburnu
    Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 4.401
    Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 4.601
    Değişim Oranı (Yüzde): 5

    İlçe Adı: Başakşehir
    Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 4.146
    Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 4.865
    Değişim Oranı (Yüzde): 17

    İlçe Adı: Üsküdar
    Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 4.740
    Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 5.515
    Değişim Oranı (Yüzde): 16

    İlçe Adı: Şişli
    Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 5.452
    Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 5.953
    Değişim Oranı (Yüzde): 9

    İlçe Adı: Adalar
    Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 6.689
    Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 6.885
    Değişim Oranı (Yüzde): 3

    İlçe Adı: Kadıköy
    Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 7.841
    Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 8.677
    Değişim Oranı (Yüzde): 11

    İlçe Adı: Beykoz
    Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 8.492
    Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 9.000
    Değişim Oranı (Yüzde): 6

    İlçe Adı: Bakırköy
    Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 9.196
    Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 9.813
    Değişim Oranı (Yüzde): 7

    İlçe Adı: Beşiktaş
    Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 11.926
    Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 13.318
    Değişim Oranı (Yüzde): 12
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