Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler, gelirleri artıracak yeni talepleri için verilecek kararları da merakla bekliyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında ek ödeme dahil taban aylık ödemesi bin liradan bin 500 liraya çıkarılıp 650 bin emeklinin geliri artırılırken, şimdi bu tutarın asgari ücrete eşitlenmesi gündemde.





GÖZLER KARARDA

Türkiye Emekliler Derneği, SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının taban emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebini gündeme taşıdı. Bu talep kabul görürse, Nisan'da bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı 2 bin 324 liraya çıkacak.





Ek ödeme dahil maaşı 2 bin 324 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kazancı yükselecek. 2 bin 324 liranın altındaki maaşlar 2 bin 324 liraya tamamlanacak.





Gelirlerde 824 liraya varan artış yaşanacak. Düzenlemeden, kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseleri oranında yararlanacak.

Emekliler taban maaşın asgari ücret ile eşitlenmesini istiyor. Şu anda en düşük ücret 1.500 lira olarak uygulanıyor.