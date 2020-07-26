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    • Ekonomi
    • 26.07.2020 Gazete
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    Emekliye 2.324 TL! En düşük ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

    Taban emekli aylığının bin 500 liradan seviyesine yükseltilmesi gündemde. Türkiye Emekliler Derneği’nin (TÜED) talebi kabul edilirse emekliler en az 2 bin 324 lira alacak, gelirlerde 824 liraya varan artış olacak. İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...

    Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler, gelirleri artıracak yeni talepleri için verilecek kararları da merakla bekliyor. Kalkanı paketi kapsamında ek ödeme dahil taban aylık ödemesi bin liradan bin 500 liraya çıkarılıp 650 bin emeklinin geliri artırılırken, şimdi bu tutarın e eşitlenmesi gündemde.



    GÖZLER KARARDA
    Türkiye Emekliler Derneği, ve Bağ-Kur sigortalılarının taban emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebini gündeme taşıdı. Bu talep kabul görürse, Nisan'da bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı 2 bin 324 liraya çıkacak.


    Ek ödeme dahil maaşı 2 bin 324 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kazancı yükselecek. 2 bin 324 liranın altındaki maaşlar 2 bin 324 liraya tamamlanacak.


    Gelirlerde 824 liraya varan artış yaşanacak. Düzenlemeden, kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseleri oranında yararlanacak.




    Emekliler taban maaşın asgari ücret ile eşitlenmesini istiyor. Şu anda en düşük ücret 1.500 lira olarak uygulanıyor.

    Haberler Ekonomi Emekliye 2.324 TL! En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
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