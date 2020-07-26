Borsada bilinçsizce yapılan tercihler size kazandırıyormuş gibi görünse bile sonuçta kaybeden tarafta olabilirsiniz. Hiç hareket olmayan bir sektörden hisse seçerek borsa yükselse bile kazanamazsınız. Ama borsa endeksi düşerken talep olan bir sektör seçerseniz kazanırsınız.
Matriks Akademi Direktörü Kıvanç Özbilgiç, Para dergisine verdiği demeçte şu bilgileri paylaşıyor:
Belki birçok insan henüz farkında değil ancak algoritmalar hayatımızın her alanını büyük bir hızla, tıpkı sarmaşıklar gibi sarmakta. Algoritmik trade denilince de insanların aklına ilk olarak robotlar, yani otomatik işlemler geliyor. Ancak algoritmik işlemler belirli bir sistem dahilinde gerçekleştirilen işlemlerdir yani manuel de yapılabilir.
Otomatik veya manuel fark etmeksizin öncelikli olarak bir sisteminiz ve bu sistemin kuralları olan algoritmanız olmalı yani oyun planı ve strateji dahilinde işlem yapmak zorundasınız.
Bu da diğer trade yöntemlerine göre başlangıç için önemli bir avantaj sunuyor. Yatırımcılara yöntemleri nasıl olursa olsun, belirli bir bilgi seviyesine gelmeden işlem yapmaya başlamamalarını öneririm.
Özellikle daha sık işlem yapmayı tercih eden, orta ve kısa vadeli düşünen yatırımcılar "Paper Trade" olarak adlandırılan, gerçek para kullanmadan sanal bir portföyle işlem yapmaya başlamaları veya kendileri için küçük ve önemsiz miktarlarda işlem yapmaları, tecrübe edinmek için lehlerine olur.
Algoritmaların başka bir avantajı da insan psikolojisinin karar alma sürecindeki, negatif etkilerini minimize etmesi. Bu durum da VIOP gibi çift yönlü işlem açılabilen enstrümanlarda düşüş yönlü işlem yapabilme ve piyasalar aşağı trenddeyken dahi para kazandırma fırsatı sunuyor.
Hisse senetleri için oran vermek anlamlı olmayabilir fakat VIOP tarafında, toplam portföyün maksimum yüzde 10'u ile algoritmik işlem yapılmasını öneririm.
Otomatik al sat işlemlerine yeni başlamak isteyenler içinse tavsiyem, öncelikle trend çizgileriyle başlamaları ve bu aşamayı geçtikten sonra da, teknik indikatörlere daha anlamlı bir başlangıç için hareketli ortalamalar kullanarak algoritmik işlemlere giriş yapmaları olacaktır.