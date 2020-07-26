



Bu da diğer trade yöntemlerine göre başlangıç için önemli bir avantaj sunuyor. Yatırımcılara yöntemleri nasıl olursa olsun, belirli bir bilgi seviyesine gelmeden işlem yapmaya başlamamalarını öneririm.



Özellikle daha sık işlem yapmayı tercih eden, orta ve kısa vadeli düşünen yatırımcılar "Paper Trade" olarak adlandırılan, gerçek para kullanmadan sanal bir portföyle işlem yapmaya başlamaları veya kendileri için küçük ve önemsiz miktarlarda işlem yapmaları, tecrübe edinmek için lehlerine olur.



Algoritmaların başka bir avantajı da insan psikolojisinin karar alma sürecindeki, negatif etkilerini minimize etmesi. Bu durum da VIOP gibi çift yönlü işlem açılabilen enstrümanlarda düşüş yönlü işlem yapabilme ve piyasalar aşağı trenddeyken dahi para kazandırma fırsatı sunuyor.