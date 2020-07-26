Kurban Bayram Harçlığı Verilecek mi? İnternette araştırılmaya başlandı. Ramazan bayramı öncesi Açık Kapı ile vatandaşlara 500 TL bayram harçlığı verileceği iddia edilmişti. Vatandaşlar 31 Temmuz Kurban Bayramı öncesi bayram harçlığı verilecek mi merak ediyor. Kurban Bayramı öncesi 500 TL bayram harçlığı verilecek haberlerine açıklama gelmişti. Yapılan açıklamada Kurban Bayramı öncesi bayram harçlığı konusuna değinildi. İçişleri Bakanlığı tarafından bayram harçlığı yalanlandı. Ayrıca emeklilerin bayram ikramiyeleri ve zamlı maaş ödemeleri hakkında SGK 'dan açıklama geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada Bağ Kur'lu emeklilerin ikramiye ve maaşlarının bugünden itibaren hesaplara yatırılacağına yer verildi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
AÇIK KAPIDAN VERİLİYOR İDDİASI
İçişleri Bakanlığı tarafından Açık Kapı adlı sistem vatandaşların kullanımına açılmıştı. Yapılan başvurular Valiliklere , Kaymakamlıklara bildiriliyor. Bu sistem üzerinden başvuru yapan vatandaşların durumları inceleniyor. İnceleme sonucu yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla gıda ve maddi yardımlar yapılıyor.
AÇIK KAPI'DAN BAYRAM HARÇLIĞI DUYURUSU
Açık Kapı üzerinden bayram harçlığı ile ilgili yapılan duyuruda , "Sosyal medya üzerinden yayılan "Açık Kapı" hizmeti üzerinden başvurulması durumunda, bayram harçlığı benzeri sosyal yardımların yapılacağı yönündeki haberler asılsızdır. "Açık Kapı" birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi bulunmamaktadır. Bu şekildeki asılsız haberlere itibar edilmemesi önem arz etmektedir." denildi.
İÇİŞLERİ AÇIKLADI
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
1000 TL BAŞVURUSU SÜRÜYOR
Pandemi 1000 TL başvurusu devam ediyor. E Devlet kapısı üzerinden yapılan pandemi 1000 TL sosyal yardım başvurusu için https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu adresine gidin ve müracaatınızı sayfadan yapın.
AÇIK KAPI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Açık Kapı yardım başvurusu, İçişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu ekran üzerinden alınmaya devam ediyor. Vatandaşlar en üst düzeyde iletişimin kurulması amacıyla açılan Açık Kapı, valilikler ve kaymakamlıklarda bulunan ve yardım başvurusu yapılan birimlere müracaat için kullanılmaktadır.
Yardım başvurusu için Açık Kapı üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle, aşağıdaki linke tıklayın.
E-Devletiniz varsa E-Devlet ile başvuru yap, yoksa Başvuru Yap butonuna basın.
Başvuru ekranında TC Kimlik Numarası ile birlikte bazı bilgileriniz istenecektir. Bunları girin ve ben robot değilim butonunu işaretleyip onay kodu gönderin.
Sonraki ekranda karşınıza yardım başvurusu yapabileceğiniz bölüm gelecek. Buraya yardım başvurusu için taleplerinizi yazın ve başvurunuzu göndererek tamamlayın.
TÜM EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ TARİHİ
SGK, daha önce yayımladığı duyuruda, "Zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak." demişti.
Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde alanlara 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alanlar 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.
"EMEKLİLERİN YANINDA OLACAĞIZ"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.