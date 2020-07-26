BİM 28 ve 29 Temmuz 2020 aktüel kataloğu ürünleriyle gelecek hafta raflarda yerini alacak olan ürünler ve fiyat listesi duyuruldu. Gelecek hafta raflarda indirimle satılacak ürünleri merak edenler BİM 28 ve 29 Temmuz 2020 aktüel kataloğu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. BİM 28 Temmuz ve 29 Temmuz 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın BİM aktüel kataloğunda katlanabilir elektrikli scooter, elektronik ürünler, gıda ve temizlik ürünleri, televizyon ve züccaciye ürünlerinde indirimli fiyatlarla satışa sunuldu. İşte BİM aktüel ürünlerin tamamı… Dijitsu 65" Ultra HD Smart Led Televizyon, Skymaster Corby Drone Smart Drone, Taşınabilir Mikrofonlu Bluetooth Hoparlör, Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh, Şarjlı Masa Üstü Vantilatör, Gaming / Çalışma Masası, Büyük Boy Nostaljik Radyo, Kütahya Porselen 24 Parça Tam Dekorlu Yemek Takımı, Hasır Kordonlu Akıllı Saat, Naturalove Erişte ve Makarna Makinesi, Fakir Saç Düzleştirici ve çok daha fazla ürün yer alıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Elidor Saç Parfümü 160 ml 15,90 TL
Clinomyn Diş Macunu 75 ml 12,90 TL
Banat Diş Fırçası 4,95 TL
GreenWorld Limon Kolonyası 250 ml 6,95 TL
Naturalove Tüy Toplayıcı 6,95 TL
Rebul Oda Kokusu 100 ml 14,90 TL
Space Mask Yıkanabilir Kadın / Erkek Maske 4,50 TL
Space Mask Yıkanabilir Çocuk Maske 3,50 TL
29 TEMMUZ 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Vakfıkebir Tereyağı 1 Kg 48,50 TL
Bizim Paket Margarin 6x250 gr 15,90 TL
Efsane Buğday Unu 10 Kg 28,90 TL
Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 2 Kg 29,90 TL
Mahmood Rice Basmati Pirinç 12,90 TL
Omo Active Toz Deterjan 7,5 Kg 45,90 TL
Domestos Ultra Çamaşır Suyu 5 Litre 24,90 TL
Rinso Sıvı Çamaşır Deterjanı 5 Litre 29,90 TL
Ecco Soft Peçete 200'lü 2,95 TL
Blume Tuvalet Kağıdı 32'li 25,90 TL
Queen Kağıt Havlu 12'li 20,90 TL
Family Gözlük Temizleme Mendili 40'lı 4,75 TL
Blume Dispenser Kağıt Havlu 200'lü 4,95 TL
Blume Dispenser Peçete 300'lü 3,45 TL
Deep Fresh Antibakteriyel Islak Cep Medili 1,50 TL
28 TEMMUZ 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 64'lü 49,90 TL
Uni Baby Sıvı Deterjan 1500 ml 28,90 TL
Uni Baby Yumuşatıcı 1500 ml 13,90 TL
Uni Baby Islak Mendil 56'lı 4,95 TL
Uni Baby Şampuan 700 ml 14,90 TL
Desto Premium Sıvı Bulaşık Deterjanı 650 ml 4,95 TL
Bulut Konsantre Yumuşatıcı 1500 ml 12,95 TL
AKS Çok Amaçlı Temizlik Sabunu 1000 ml 7,95 TL
Işıl Katı Sabun 5x75 gr 4,75 TL
Protex Kurban Poşeti 10'lu 4,95 TL
Mr.Green Mikrofiber Temizlik Bezi Seti 18,90 TL
Protex Dayanıklı Çöp Torbası 10'lu 6,95 TL
Koroplast Çift Kilitli Poşet 12'li 5,95 TL
Koroplast Buzdolabı Poşeti 50'li 4,95 TL
Mr.Green Bulaşık Süngeri 10'lu 3,95 TL
Dolphin Temizlik Eldiveni 3,95 TL
Parex Magic Max Temizlik Bezi 10'lu 4,95 TL
Parex Bulaşık Fırçası 4,95 TL
Cricket Mutfak Tipi Çakmak 9,95 TL
Cricket Çakmak 4,95 TL
Megaplast Yara Bandı 3,75 TL
Green World Yer Yüzey Dezenfektanı 400 ml 9,95 TL
Marmara Berber Parfümlü Kolonya 250 ml 12,90 TL
Elidor Saç Parfümü 160 ml 15,90 TL
Clinomyn Diş Macunu 75 ml 12,90 TL
Banat Diş Fırçası 4,95 TL
GreenWorld Limon Kolonyası 250 ml 6,95 TL
Naturalove Tüy Toplayıcı 6,95 TL
Rebul Oda Kokusu 100 ml 14,90 TL
Space Mask Yıkanabilir Kadın / Erkek Maske 4,50 TL
Space Mask Yıkanabilir Çocuk Maske 3,50 TL
Vakfıkebir Tereyağı 1 Kg 48,50 TL
Bizim Paket Margarin 6x250 gr 15,90 TL
Efsane Buğday Unu 10 Kg 28,90 TL
Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 2 Kg 29,90 TL
Mahmood Rice Basmati Pirinç 12,90 TL
Omo Active Toz Deterjan 7,5 Kg 45,90 TL
Domestos Ultra Çamaşır Suyu 5 Litre 24,90 TL
Rinso Sıvı Çamaşır Deterjanı 5 Litre 29,90 TL
Ecco Soft Peçete 200'lü 2,95 TL
Blume Tuvalet Kağıdı 32'li 25,90 TL
Queen Kağıt Havlu 12'li 20,90 TL
Family Gözlük Temizleme Mendili 40'lı 4,75 TL
Blume Dispenser Kağıt Havlu 200'lü 4,95 TL
Blume Dispenser Peçete 300'lü 3,45 TL
Deep Fresh Antibakteriyel Islak Cep Medili 1,50 TL