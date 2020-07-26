BİM 28 ve 29 Temmuz 2020 aktüel kataloğu ürünleriyle gelecek hafta raflarda yerini alacak olan ürünler ve fiyat listesi duyuruldu. Gelecek hafta raflarda indirimle satılacak ürünleri merak edenler BİM 28 ve 29 Temmuz 2020 aktüel kataloğu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. BİM 28 Temmuz ve 29 Temmuz 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın BİM aktüel kataloğunda katlanabilir elektrikli scooter, elektronik ürünler, gıda ve temizlik ürünleri, televizyon ve züccaciye ürünlerinde indirimli fiyatlarla satışa sunuldu. İşte BİM aktüel ürünlerin tamamı… Dijitsu 65" Ultra HD Smart Led Televizyon, Skymaster Corby Drone Smart Drone, Taşınabilir Mikrofonlu Bluetooth Hoparlör, Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh, Şarjlı Masa Üstü Vantilatör, Gaming / Çalışma Masası, Büyük Boy Nostaljik Radyo, Kütahya Porselen 24 Parça Tam Dekorlu Yemek Takımı, Hasır Kordonlu Akıllı Saat, Naturalove Erişte ve Makarna Makinesi, Fakir Saç Düzleştirici ve çok daha fazla ürün yer alıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de