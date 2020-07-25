



GEKAP'TA ÖDEME SÜRESİ DOLUYOR

Öte yandan, yine Kovid-19 nedeniyle iş dünyasına sağlanan kolaylıklar kapsamında, plastik poşetler ve ambalajlar için verilen geri kazanım katılım payının (GEKAP) beyan dönemleri, 2020 yılında 6 aylık, takip eden yıllar için 3 aylık olarak yeniden belirlenirken, bu yıl için ilk beyan ve ödeme süresi temmuzun sonuna ertelenmişti. Buna göre, yılın ilk 6 aylık dönemine ilişkin GEKAP beyan ve ödeme işlemlerinin 31 Temmuz'a kadar tamamlanması gerekiyor ancak bu tarihin resmi tatil olması nedeniyle ödemeler 4 Ağustos Salı gününe kadar yapılabilecek.

Geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisinin 2. taksiti ile bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin 2'nci taksit ödeme günü de 4 Ağustos'ta dolacak.