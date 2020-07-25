





Bu gerçekten manidar bir durum. Biz bu işin ticaretini yaptığımız halde sattığımız malı kesinlikle yerine koyamıyoruz. Muhtemelen yüzde 10-15 gibi bir artış daha devam edecek ve kışa kadar bu artışlar devam edecek. Çünkü piyasaya sıfır araç girişi olmuyor. Sıfır araçları beklemek istemeyen insanlarda işini çözmek için ikinci ele sürekli talep ediyor. Bundan dolayı fiyat artışı da bir müddet daha devam edecek" ifadelerini kullandı.

