AGİ 2020 ne kadar oldu? Bekar-evli-1,2,3 çocuklu AGİ ödeme tablosuna göre kaç TL ödeniyor?

Geçen yılın son günlerinde asgari ücret ve asgari geçim indirimine dair detaylar milyonlara çalışana duyurulmuştu. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücretin brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendiği duyurulmuştu. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu. Peki, AGİ 2020 ne kadar oldu? İşte bekar-evli-1,2,3 çocuklu AGİ ödeme tablosu

2020 AGİ NE KADAR OLDU?

Bekar 220,62 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL