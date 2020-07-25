



Buradaki yolumuz 2 kilometre kısalacak. 110 milyon liralık tasarruf sağlanacak. Yani yaptığımız yatırımlar kısa sürede geriye dönüyor. Uzun yıllara sarkmadan yaptığımız bütün projeler, ulaştırma altyapı projeleri iş olarak, istihdam olarak, üretim olarak, turizm olarak geri dönüyor. Kısa sürede kendilerini amorti ediyorlar. O yüzden ulaştırma altyapı projeleri çok önemli."

Ülkenin her noktasında Başkan Erdoğan liderliğinde çok değerli projeleri bir bir hayata geçirdiklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, vatana, millete hizmet etmenin peşinde koştuklarını dile getirdi.