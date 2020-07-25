Kiraz bu yıl yüzleri güldürdü, sezon bitmeden Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdı. Geçen yıl 183 milyon dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılan kirazda, bu yıl sezon bitmeden 212 milyon dolar aşılarak yeni bir rekora imza atıldı.

60 ÜLKEYE GİTTİ

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre; 2019'da 88 bin tonluk kiraz ihracatından 183 milyon 159 bin dolar gelir elde edildi. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçti. Türkiye, bu yıl 1 Ocak- 21 Temmuz döneminde ise 60 ülkeye gerçekleştirdiği kiraz ihracatından 212 milyon doların üzerinde döviz girdisi sağladı. En fazla ihracat 88 milyon dolarla Almanya'ya gerçekleşirken; bu ülkeyi 49 milyon dolarla Rusya ve 13 milyon dolarla Avusturya izledi.

AVRUPA'NIN GÖZDESİ

Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine giden Türk kirazında en fazla ihracat artışı Avusturya pazarında yaşandı. Bu ülkeye 2019'da 5 milyon 844 bin dolarlık kiraz ihracatı yapılırken, rakam bu yıl yüzde 121 artarak 12 milyon 926 bin dolara çıktı. İtalya'ya ihracat yüzde 113 artarak 6 milyon 188 bin dolara yükseldi, İngiltere'ye de yüzde 121 artışla 3 milyon 354 bin dolarlık ihracat yapıldı. Geçen yıl açılan Çin pazarında ise rakam 4 milyon doları geçti.

HEDEF YÜKSELDİ

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, sezon başında kiraz ihracatında hedeflerini 200 milyon dolar olarak belirlediklerini anımsattı. Hedefi şimdiden yakalamanın mutluluğu içinde olduklarını belirten Uçak, "Pandemi sürecinde Türk gıda ürünlerine artan talep kirazda da görüldü. Kalitesiyle bu yıl bir adım öne geçen Türk kirazında sezon sonuna kadar 250 milyon dolarlık bir dış satım bekliyoruz. Hedefimizi 250 milyon dolar olarak revize ettik" diye konuştu.