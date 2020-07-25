Turizm sezonu uzayacak: Ruslar geliyor





HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Sektörün günlerdir bu müjdeli haberi beklediğini belirten turizmciler, "Sadece biz değil Rus turistler de çok mutlu ve onlar da hazır. Rezervasyonlarını ağustos, eylül ve ekim aylarına kaydıran Ruslar, uçuşların açılmasını bekliyordu. Biz de tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Rus dostlarımızı bekliyoruz" dedi. Ay sonunda Almanya'dan da uçuşların başlaması yönünde müjdeli haber beklediklerini aktaran turizmciler, her iki ülkenin uçuşlarının sektöre nefes aldıracağının altını çizdi. Turizmciler, olumsuz bir gelişme olmaması halinde sezonun kasım sonuna uzayacağını öngördüklerini ekledi.



RUSLAR DA MUTLU

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, kararın Türkiye'de alınan önlemlere karşı duyulan güvenin göstergesi olduğunu söyledi. Türkiye'nin Rus turistler tarafından en çok tercih edilen ilk destinasyon olduğunu hatırlatan Çorabatır, "Bu karar sadece bizi değil Rus turistleri de çok mutlu etti. Biz tüm hazırlıklarımızı tamamladık, Rus misafirlerimizi bekliyoruz" dedi. Çorabatır, Türkiye'deki yeni vakaların sayısındaki düşüşün devam etmesi halinde sezonun kasım ayına kadar uzayabileceğini kaydetti.

