Vatandaşlar arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak bilinen altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken gram altın rekor üstüne rekor kırıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 679,00 lira, Cumhuriyet altını 2.781,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,16 yükselişle 419,00 liradan işlem gördü. Altın fiyatlarının hangi yöne seyredeceğini merak edenler "Altın fiyatları ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor.
GRAM VE ÇEYREK ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEK Mİ?
Altın fiyatları son günlerde rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Altında onsun hızlı bir şekilde yükselmesiyle birlikte gram altında iki günde üç günde dikkat çeken fiyat artışı yaşandı. Altın, her zaman olduğu gibi yatırımcısına kazandırdı.
Çeyrek altın üç günde değer kazanırken, altın yatırımcıları yılbaşına kadar gram altının 500 lirayı görmesini bekliyor. Çeyrek altın fiyatlarının ise yükselmesi bekleniyor.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,16 artışla 419,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 679,00 lira, Cumhuriyet altını 2.781,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,16 yükselişle 419,00 liradan işlem gördü.
BU HAFTA BORSA, ALTIN VE AVRO KAZANDIRDI, DOLAR KAYBETTİRDİ
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,35, altının gram satış fiyatı yüzde 4,91, avro/TL yüzde 1,38 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,28 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 117.160,50, en yüksek 120.585,50 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,35 artarak 119.201,63 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,91 kazanımla 419,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,86 artışla 2.781,00 liraya çıktı. Geçen hafta 648,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 679,00 liraya yükseldi.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,28 değer kaybederek 6,8490 liraya geriledi, avro ise yüzde 1,38 artışla 7,9570 liraya çıktı.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,54, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,36 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,15 ile kıymetli madenler fonları oldu.
ALTINDA YENİ REKOR
Geçtiğimiz günlerde rekor seviyelere ulaşan altının ons fiyatı, 1904 dolar seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Ons fiyatının yükselmesiyle de gram altın 418 lirayı, çeyrek altın ise 685 lirayı gördü.
Geçtiğimiz günlerde altının ons fiyatı rekor yükselişle 1850 bandını geçmesiyle gram altının fiyatı 410 TL'yi geçmişti. Küresel piyasadaki dalgalanmalar ve koronavirüsün etkileriyle güvenli liman olan altının ons fiyatı 1904 doları aşarak rekor tazeledi. Yükselen ons, gram altının fiyatını 418 TL'ye çıkardı.
ALTININ KİLOGRAMI 418 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 418 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 412 bin 580 lira, en yüksek 418 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,21 artışla 418 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 54 milyon 754 bin 44,33 lira, işlem miktarı ise 2.553,49 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 116 milyon 90 bin 727,59 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.902,31 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.902,31 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,21 artışla 418 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8305 lira, satışta 6,8579 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8300 lira, satışta 6,8574 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,30'dan, bileşik getirisi de yüzde 10,57'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1632, sterlin/dolar paritesi 1,2789, dolar/yen paritesi de 105,87 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|414,00
|414,20
|418,80
|419,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.728,00
|2.749,00
|2.760,00
|2.781,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|377,50
|381,50
|382,00
|386,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.666,00
|2.686,00
|2.697,00
|2.717,00
|Yarım Ziynet
|1.333,00
|1.343,00
|1.349,00
|1.359,00
|Çeyrek Ziynet
|667,00
|672,00
|674,00
|679,00