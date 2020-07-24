Vatandaşlar arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak bilinen altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken gram altın rekor üstüne rekor kırıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 679,00 lira, Cumhuriyet altını 2.781,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,16 yükselişle 419,00 liradan işlem gördü. Altın fiyatlarının hangi yöne seyredeceğini merak edenler "Altın fiyatları ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEK Mİ?

Altın fiyatları son günlerde rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Altında onsun hızlı bir şekilde yükselmesiyle birlikte gram altında iki günde üç günde dikkat çeken fiyat artışı yaşandı. Altın, her zaman olduğu gibi yatırımcısına kazandırdı.

Çeyrek altın üç günde değer kazanırken, altın yatırımcıları yılbaşına kadar gram altının 500 lirayı görmesini bekliyor. Çeyrek altın fiyatlarının ise yükselmesi bekleniyor.