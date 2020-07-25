Birçok vatandaş borsada yatırım yapmak istiyor ancak nasıl tercih yapacağı konusunda tereddüt yaşıyor. Uzmanlar özellikle sosyal medya yönlendirmelerinden uzak durulması gerektiğini belirtiyor.



İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nihan Özenç bu konuda PARA Dergisi'ne verdiği demeçte şu görüşleri paylaşıyor:



Birikimlerini hisse senedi piyasasında değerlendirmek isteyen bireysel yatırımcılar için portföy yönetim şirketlerinin uzmanlığıyla yönetilen ve kolayca alınıp satılabilen hisse senedi yatırım fonlarının birçok avantajı bulunuyor. Bunların başında küçük tutarlarla fon katılma payı alabilme imkanı, hisse senedi seçiminin ve fon portföy dağılımının işin uzmanları tarafından ve belirli bir strateji doğrultusunda gerçekleştirilmesi, bu fonların bir kolayca alınıp satılabilmesi ve fon portföy bilgilerine erişim imkanı sayılabilir.







Bununla birlikte yatırımcıların öncelikle risk getiri tercihlerini belirlemelerini ve bu tercihlere uygun fon seçimini orta uzun vadeli bir perspektifte gerçekleştirmelerini öneriyoruz. Doğrudan hisse senedinin kendisine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar öncelikle finansal piyasaları, öne çıkan makro ve mikro değişimleri, gündemdeki ekonomik ve politik gelişmeleri yakından takip etmeli, daha sonra yatırım yapmak istediği şirketlere ve sektörlere ilişkin verileri detaylıca analiz edebilmeli.







FON AVANTAJI

Tüm bu süreçlerin yönetilmesi ve doğru veriye zamanında erişilmesi ise uzmanlık gerektirir. Dolayısıyla, yatırım stratejisi belirli karar alma süreçlerine dayalı olarak yönetilen, portföy çeşitlendirmesi yaparak birden çok şirketin hisse senedine yatırım yapan ve bu süreci dinamik olarak takip edip güncelleyen yatırım fonları önemli avantajlar barındırıyor.