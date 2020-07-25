



Pandemi ile birlikte küresel ekonomide artan belirsizlikler ile Çin-Amerika arasındaki gerilim, altına rekor üstüne rekor kırdırıyor. Spot altın ons başına 1.903 dolarla son 9 yılın en yüksek seviyesine çıkarken; içeride de fiyatlar artıyor.