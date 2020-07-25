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    • Ekonomi
    • 25.07.2020 Gazete
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    Altından rekor çıktı: yükselişin sürebileceği görüşünde

    Pandemi ile birlikte artan belirsizlikler ile Çin-Amerika arasındaki gerilim, altına rekor üstüne rekor kırdırıyor. Günlerdir yükselen , dün 419 lirayla rekor kırdı. , yükselişin sürebileceği görüşünde...



    Pandemi ile birlikte küresel ekonomide artan belirsizlikler ile Çin-Amerika arasındaki gerilim, altına rekor üstüne rekor kırdırıyor. Spot altın ons başına 1.903 dolarla son 9 yılın en yüksek seviyesine çıkarken; içeride de fiyatlar artıyor.



    Gram altın, dün 419 lira seviyelerine kadar tırmanarak rekor kırdı. Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı, "Altının yükselmeye devam edeceğini düşünüyorum. 2021 yılında ons altın 2.300 dolar, gram altın ise 500 lira seviyelerine yükselebilir" dedi.



    Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan da ana eğilimin yükseliş yönünde olmayı sürdürdüğünü söyledi.

    Haberler Ekonomi Altından rekor çıktı: Uzmanlar yükselişin sürebileceği görüşünde
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