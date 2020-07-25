



Bu ayın başında maaşını zamsız olarak alan memur emeklilerinin Ağustos ayı maaşları da Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekildi.



Bayram ikramiyesi ödemesinden, bu ay emekli ya da ölüm aylığı bağlananlar da yararlanabiliyor. Ölüm aylığı alanlara, aylık oranında ödeme yapılıyor.