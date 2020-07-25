Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 25.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    ye çifte kazanç! Yeni maaşlar hesapta | Bağ-Kur emeklilerinin lı maaşı ne zaman ödenecek?

    lı maaş ve bayram ikramiyesi ödemelerinde sıra Bağ-Kur lerine geldi. Esnaf emeklilerinin hesabına en az 2 bin 886 lira yatırılırken, leri de ödemeler için gün sayıyor. İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...



    Emeklilere     zamlı maaş ve Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri sürüyor. SSK emeklilerinin ödemelerinde sona gelinirken, sıra Bağ-Kur'lulara geldi.



    Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.75 zamlı maaşları ve bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı. Ödemeler, 28 Temmuz'da tamamlanacak.



    Temmuz zammıyla birlikte en düşük Bağ-Kur esnaf emeklisi aylığı ek ödeme dahil bin 784 liradan bin 886 liraya yükseldi.



    Yani esnaf emeklilerinin hesabına en az bin 886 lira maaş ve bin lira bayram ikramiyesi yatırılıyor.



    MEMURA 3'LÜ ÖDEME
    Memur emeklileri de ödemeler için gün sayıyor. 28-29 Temmuz, memur emeklilerinin kazanç tarihleri olacak. Memur emeklileri bu tarihte Temmuz ayı zam farkı, bayram ikramiyesi ve Ağustos ayı maaşını hesabında görecek.



    Bu ayın başında maaşını zamsız olarak alan memur emeklilerinin Ağustos ayı maaşları da Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekildi.

    Bayram ikramiyesi ödemesinden, bu ay emekli ya da ölüm aylığı bağlananlar da yararlanabiliyor. Ölüm aylığı alanlara, aylık oranında ödeme yapılıyor.
    Haberler Ekonomi Emekliye çifte kazanç! Yeni maaşlar hesapta | Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı ne zaman ödenecek?
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri