İstihdama ilişkin kanun teklifi yasalaştı. Buna göre;
■ Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecek.
■ Özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların normal çalışma sürelerine dönmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık'ı geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. İşçiler için işçi başına aylık 868,19 lira prim desteği verilecek. Cumhurbaşkanı, bu süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.
■ İşten çıkartma yasağının 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki verilecek.
■ İşyeri hekimi zorunluluğunun yürürlüğü ötelenecek.