



■ Özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların normal çalışma sürelerine dönmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık'ı geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. İşçiler için işçi başına aylık 868,19 lira prim desteği verilecek. Cumhurbaşkanı, bu süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.