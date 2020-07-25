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    • Ekonomi
    • 25.07.2020 Gazete
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    ilişkin kanun teklifi yasalaştı: Her işçi için 868 TL

    İstihdamı, çalışanı destekleyen adımlar içeren teklif yasalaştı. Kısa çalışma ve ücretsiz izin yoluna giden işyerlerine, normalleşmeye geçerse işçi başına aylık 868 lira destek sağlanacak.



    İstihdama ilişkin kanun teklifi yasalaştı. Buna göre;

    ■ Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecek.



    ■ Özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların normal çalışma sürelerine dönmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık'ı geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. İşçiler için işçi başına aylık 868,19 lira prim desteği verilecek. Cumhurbaşkanı, bu süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.



    ■ İşten çıkartma yasağının 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki verilecek.

    ■ İşyeri hekimi zorunluluğunun yürürlüğü ötelenecek.

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