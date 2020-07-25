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    • 25.07.2020 22:26
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    indirimlerle raflarda! 'ta hafta sonu neler indirimli satılıyor?

    bugün çeşitli indirimlerle yoğun ilgi gördü. Bu bağlamda hafta sonu marketlere gelen indirimli ürünleri merak edenler kataloğları incelemek istiyor. aktüel kataloğda Asonic Bluetooth Hoparlör, Asonic Karaoke Mikrofon, GOKIDY Mama Sandalyesi ve Outdoor Halı 120x180 cm ön plana çıkan ürünler arasında yer aldı. Peki, ŞOK'ta hafta sonu neler indirimli satılıyor? İşte o ürünlerin fiyat listesi

    ŞOK 25 Temmuz aktüel kataloğu indirimlerle raflarda!

    ŞOK 25 Temmuz aktüel kataloğu yeni indirimlerle bugün insanların beğenisine sunuldu. ŞOK'ta bu hafta sonu Asonic Bluetooth Hoparlör, Asonic Karaoke Mikrofon, GOKIDY Mama Sandalyesi ve Outdoor Halı 120x180 cm ön planda bulunuyor. Hafta sonu fırsatlarını öğrenip değerlendirmek isteyenler ŞOK 25 Temmuz aktüel kataloğunu incelemek istiyor.

    ŞOK 25 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    Bebek ürünleri ve kitap çeşitleri

    Finish Hepsi Bir Arada Tablet ve Lipton Ice Tea Şeftali

    Kitap Çeşitleri

    Bebek ürünleri

    Outdoor Halı 59.95 ve 99.95 TL seçenekleriyle
    Haberler Ekonomi ŞOK 25 Temmuz aktüel kataloğu indirimlerle raflarda! ŞOK'ta hafta sonu neler indirimli satılıyor?
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