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    • Ekonomi
    • 24.07.2020 15:27
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    • 24.07.2020 15:27
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    Son dakika: 'den müjde! Yüzde 40 indirim 1 ay daha uzatıldı!

    Koronavirüs ile mücadele önemli rol oynayan sağlık çalışanları için uçuşlarda yüzde 40 indirim uygulayan () kampanyayı bir ay daha uzattığını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan THY , "Türk Hava Yolları olarak yüksek talep gören kampanyamızın son katılım ve biletleme tarihlerini bir ay daha uzatıyoruz, kahraman sağlıkçılara bir kez daha teşekkürler" ifadelerini kullandı.

    THY'den müjde! Yüzde 40 indirim 1 ay daha uzatıldı!

    Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan , " Sağlık çalışanları için düzenlediğimiz %40 indirim kampanyamız dünyanın dört bir yanında ilgiyle karşılandı. Türk Hava Yolları olarak yüksek talep gören kampanyamızın son katılım ve biletleme tarihlerini bir ay daha uzatıyoruz, kahraman sağlıkçılara bir kez daha teşekkürler" dedi.

    8 Haziran tarihi itibariyle sağlık çalışanları için uçuşlarda yüzde 40 indirim uygulayan THY'nin başlattığı kampanyaya 155 bin sağlık çalışanın kaydolduğu ifade edildi. Bu kayıtların yüzde 69'nun 'den yüzde 31'nin ise yurt dışından olduğu belirtildi. Kampanyaya yurt dışından ilgi gösteren ülkeler arasında , ABD, ve yer alıyor.

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