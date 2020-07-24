Tarımsal destek ödemeleri, on binlerce vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Bu kapsamda, çiğ süt, hububat/baklagil, yağlı tohumlu bitkiler, dane mısır ve katı organik gübre gibi desteklerin ödeneceği tarih netlik kazandı. Peki, tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatırılacak? 2020 Tarım desteği ödemesi yatırıldı mı? İşte merakla araştırılan soruların yanıtı...

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı öncesi, 10 kalemde toplam 358 milyon 204 bin lira tarımsal desteğin çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacağını kamuoyu ile paylaştı.

Tarım desteği ödemeleri 24 Temmuz yani bugün saat 18.00'da çiftçilerin hesaplarında olacak.