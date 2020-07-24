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    • Ekonomi
    • 24.07.2020 19:10
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    • 24.07.2020 19:10
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    Bu hafta borsa, altın ve kazandırırken dolara güvenenler kaybetti

    Döviz kurunda haftalık tablo... 'da işlem gören haftalık bazda ortalama yüzde 0,35, altının gram satış fiyatı yüzde 4,91, /TL yüzde 1,38 değer kazanırken, dolar yüzde 0,28 değer kaybetti. Çeyrek altının satış fiyatı ise yükseldi.

    Bu hafta kazandıranlar ve kaybettirenler...

    BIST 100 endeksi, en düşük 117.160,50, en yüksek 120.585,50 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,35 artarak 119.201,63 puandan tamamladı.

    'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,91 kazanımla 419,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,86 artışla 2.781,00 liraya çıktı. Geçen hafta 648,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 679,00 liraya yükseldi.

    Bu hafta ABD doları yüzde 0,28 değer kaybederek 6,8490 liraya geriledi, ise yüzde 1,38 artışla 7,9570 liraya çıktı.

    Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,54, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,36 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları ide en çok kazandıran yüzde 4,15 ile kıymetli madenler fonları oldu.

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