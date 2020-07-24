Migros-A101-Carrefour kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatı belli oldu!

31 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yurt içi kurban vekaletinin 975 lira, yurt dışı kurban vekaletinin 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Bu kapsamda yakın bir zamanda büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatı belli oldu. Peki, Migros-A101-Carrefour kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bazı illerimizde kurban pazar alanları kurulmaya başlandı. Kurban kesme ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatlarını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yurt içi kurban vekaletinin 975 lira, yurt dışı kurban vekaletinin 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.